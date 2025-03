Pierre van Hooijdonk: ‘Het goede spel van het Nederlands elftal tegen Spanje was maar aan één speler te danken’

Pierre van Hooijdonk en Rafael van der Vaart hebben vertrouwen in het Nederlands elftal voor de return in de Nations League tegen Spanje. Beide analisten van de NOS zijn onder de indruk van het spel van Oranje van afgelopen donderdag, met één uitblinker in het bijzonder.

Oranje legde donderdag een uitstekende wedstrijd op de mat in De Kuip, waar de overwinning lange tijd voor het grijpen lag. Bij vlagen werden de Spanjaarden gedomineerd, waarbij een late treffer van Mikel Merino uiteindelijk zorgde voor een 2-2 gelijkspel.

Van Hooijdonk denkt te weten waar de zwakke plek van de Spanjaarden ligt. “Het snel wisselen van kant. Dat kan ook met spelers als Gakpo en Frimpong aan de zijkant. Dan ga je ook nu weer ruimte krijgen”, voorspelt hij. “Dat is toch het zwakke puntje van dit Spanje.”

Presentator Gert van ‘t Hof vraagt zich af wat de invloed van Memphis Depay is geweest op het spel van Oranje. “Het goede spel van Nederland tegen Spanje is maar aan één speler te danken”, is Van Hooijdonk meteen duidelijk. “Dat is Frenkie de Jong. Ja, toch?”

“Ik heb een buikspreker naast me zitten”, sluit Van der Vaart zich daar meteen bij aan. “Ik ben enorm Memphis-fan, alleen ik vond nu dat hij heel dienend speelde. Als spits vind ik dat best wel prettig eigenlijk.”

“Hij nam gewoon de bal aan, speelde die goed door. En eigenlijk geldt voor Kluivert een beetje hetzelfde. Die kende ik eigenlijk alleen maar van zijn dribbels, of dat hij aan dingen ging beginnen waarvan je dacht: ‘Oh, dat is een beetje lastig’. Maar die speelde ook alles met één of twee keer raken”, is Van der Vaart lovend over het tweetal.

“In de as heb je dat toch nodig. Dat deed dit elftal heel goed. Ze waren heel erg belangrijk zonder nou echt heel groots te spelen. Dat was voor dit team echt perfect”, besluit Van der Vaart.