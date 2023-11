‘Pier Eringa zei: ‘Intern bij Ajax ziet iedereen hem als het zwarte schaap’’

Zaterdag, 18 november 2023 om 00:00 • Jan Hoeksema • Laatste update: 00:08

Er zijn een hoop daders aan te wijzen voor de huidige malaise bij Ajax, maar binnen de club kijken vooral veel mensen naar Maurits Hendriks. Dat zegt voormalig Raad van Commissarissen-voorzitter Pier Eringa in het boek Ajax in crisis van Menno de Galan. De schrijver van het boek was vrijdagavond te gast bij Vandaag Inside en ging uitgebreid in op het falende beleid in Amsterdam.

"Veel Ajacieden zien Maurits Hendriks als de kwade genius", opent Johan Derksen de discussie in het praatprogramma. "Pier Eringa heeft daar iets interessant over gezegd in mijn boek", onthult De Galan vervolgens.

"Hendriks wordt intern ook gezien als het zwarte schaap", gaat de journalist verder. "Daar kun je verschillend over denken. Aan de ene kant kan je zeggen: hij heeft als niet-Ajacied en als niet-voetballer de regie in handen genomen en heeft hij een grote rol gehad in het aantrekken van Sven Mislintat."

"Aan de andere kant kan je ook zeggen: hij had wel daadkracht. Dat heeft dan verkeerd uitgepakt misschien, maar hij heeft in ieder geval wel iets gedaan", aldus De Galan.

Derksen mengt zich vervolgens weer in de discussie. "Als je zijn functie opheft, blijft Ajax gewoon bestaan hoor", aldus De Snor. "Ja, natuurlijk blijft Ajax dan bestaan. Ze hebben het ook lange tijd zonder algemeen directeur gedaan", reageert De Galan.

Mike Verweij

Eerder deze week ging ook Mike Verweij in op de status van Maurits Hendriks binnen Ajax. In de podcast Kick-off van De Telegraaf onthulde de journalist dat 'de mensen op De Toekomst het bloed van Hendriks wel konden drinken'.

"Het is natuurlijk in elk functionerend bedrijf onbestaanbaar dat iemand die zo'n ravage aanricht gewoon lekker door kan huppelen", richtte Verweij zijn pijlen op Hendriks. "Want hij loopt er nog elke dag rond en de mensen op De Toekomst kunnen allemaal zijn bloed wel drinken."