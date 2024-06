Phillip Cocu in gesprek over terugkeer in de Eredivisie

Phillip Cocu keert mogelijk op korte termijn terug bij PSV, zo melden Voetbal International en het Eindhovens Dagblad maandagavond. De oud-aanvoerder van de Eindhovenaren is in beeld voor een functie binnen de jeugdopleiding.

Cocu is momenteel clubloos. De voormalig middenvelder was voor het laatst werkzaam bij Vitesse, waar hij in november 2023 werd ontslagen wegens tegenvallende prestaties en de dreigende degradatie, die er na het vertrek van Cocu alsnog kwam.

Sindsdien is de oud-international niet weer verbonden geweest aan een club. Mogelijk komt daar dus snel verandering in.

PSV is volgens Rik Elfrink 'vereerd dat de clubicoon bereid is om een nieuwe rol op zich te nemen'. Beide partijen hebben de functie van hoofd jeugdopleiding besproken. Deze post is per 1 juli vacant door het vertrek van Ernest Faber naar Adelaide United.

"Cocu zou die post kunnen invullen, maar lijkt vooral voor een andersoortige PSV-functie in beeld", zo schrijft Elfrink. "In Eindhoven wil men op korte termijn een zogeheten ‘transitiecoach’ aanstellen, iemand die zich volop bezighoudt met talenten die pendelen tussen de opleiding van PSV en het eerste elftal. Meer specifieke begeleiding voor die groep spelers is al langer een vurige wens bij de club."

PSV en Cocu zijn op het moment nog altijd in gesprek over een mogelijke samenwerking. De ex-trainer van de club staat in ieder geval open voor een nieuwe functie binnen PSV. Volgens Elfrink wordt er 'binnen niet al te lange termijn' duidelijkheid verwacht.

Cocu was eerder in twee verschillende periodes hoofdtrainer bij de regerend landskampioen. Eerst op interim-basis, later vijf jaar lang als vaste oefenmeester. Hij leidde PSV naar drie landstitels, één TOTO KNVB Beker en twee Johan Cruijff Schalen.

