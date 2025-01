Peter Bosz wijst één absolute uitblinker aan bij PSV na 3-2 Champions League-zege op Liverpool

Peter Bosz is erg tevreden met het optreden van zijn ploeg tegen Liverpool, zo vertelt hij na afloop van de 3-2 overwinning in de Champions League. De Eindhovenaren kwamen tot tweemaal toe op achterstand, maar zij knokten zich terug. De trainer van PSV licht één uitblinker uit.

De flink aangepaste ploeg van Peter Bosz was in het Philips Stadion met 3-2 te sterk voor het Liverpool van Arne Slot, die koos voor een gehele B-ploeg in Eindhoven. Liverpool eindigt ondanks de nederlaag als nummer één in de Champions League, terwijl PSV via plek veertien naar de knock-outronde gaat.

“Ik ben trots”, zo benadrukt Bosz in gesprek met Ziggo Sport. Ik ben trots, omdat we twee keer van een achterstand zijn teruggekomen. En als we de hele Champions League-campagne nu overzien, dan ben ik trots omdat we veertien punten gepakt hebben. Dat is een respectabel aantal.”

“Ik heb zeker genoten. Ook omdat we durfden. We maakten ook wel foutjes, maar dat dwingen zij ook af. Liverpool begon fel en agressief. Vooral in de druk die ze zetten. Dat ging moeizaam, maar na een tijdje kregen we het aardig voor elkaar.”

Op de persconferentie laat Bosz weten erg onder de indruk te zijn van het spel van Tygo Land, die zijn basisdebuut maakte. “Hij was geweldig. Dat vond ik écht. Ik ben er heel blij mee. Hij deed het dusdanig goed, dat ik hem na een uur niet meer wilde wisselen.”

“Dat was wel het plan, maar hij deed het heel goed. Ik vond dat we hem nodig hadden. Hij traint al anderhalf jaar elke dag mee. Hij heeft vertrouwen de jongens aan te sturen. Maar als je dat wil, moet je het wel zien. En hij ziet het”, aldus Bosz.

Land is zelf ook trots op zijn debuut, zo vertelt hij voor de camera van ESPN. “Dit was fantastisch. Dit geeft ook weer vertrouwen. Ik denk dat ik me zeker na de winterstop heb ontwikkeld. Dit ga ik niet snel meer vergeten, echt fantastisch”, aldus Land.