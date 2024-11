Peter Bosz spoort 'hele goede voetballer' van PSV aan: 'Hij kan nog véél beter'

Peter Bosz is blij voor Johan Bakayoko, die weer startte bij PSV in de Eredivisie en prompt scoorde op bezoek bij NAC Breda. De trainer van de Eindhovenaren benadrukt overigens direct dat de Belgische vleugelaanvaller nog lang niet zijn plafond heeft bereikt bij de koploper.

''We hebben het over vorm, een ongrijpbaar iets'', analyseert Bosz na afloop van de 0-3 zege in Breda. ''Hij kan nog véél beter. Johan is een hele goede voetballer. Het kan weleens zijn dat je een paar mindere wedstrijden hebt, dan moet je niet in paniek raken.''

Bakayoko snapt wel waarom Bosz hem vorige week niet opstelde tegen Ajax. ''Het was een minder periode'', erkent de vleugelaanvaller, goed voor het derde doelpunt van PSV in Breda. ''Er wordt veel meer van mij verwacht. Ik begon te veel naar trainers en andere mensen te luisteren over hoe ik moest spelen, maar ik ben eigenwijs.''

''Als ik zo speel, kan ik meer creativiteit brengen. Zo moet ik zijn'', legt Bakayoko de lat hoog voor hemzelf voor de komende periode bij PSV.

Bosz laat tevens zijn licht schijnen over de eenvoudig zege van zijn ploeg tegen NAC. ''We hebben gewonnen, maar we hadden er nog een paar doelpunten bij kunnen maken. Zij zetten ons in de één tegen één en dan hebben wij zoveel power en snelheid op het middenveld.''

De winnende oefenmeester wijst direct de uitblinker aan bij het oppermachtige PSV. ''Mauro Júnior was voor mij de beste man op het veld. Ik vond hem geweldig spelen. Hij ziet en leest het goed, is technisch vaardig en maakt logische keuzes'', krijgt de middenvelder als compliment mee.

PSV begint dus met een voorsprong van vijf punten op FC Utrecht aan de interlandbreak, al heeft de ploeg van trainer Ron Jans nog een duel tegoed in de Eredivisie. Ajax kan zondag bij winst op FC Twente op vijf punten van PSV komen, terwijl de Amsterdammers dan nog een wedstrijd hebben in te halen.