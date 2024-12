Peter Bosz is zeer tevreden over het vertoonde spel van PSV tegen FC Twente. De Eindhovenaren waanden zich vrijdagavond in een speeltuin en rolden de Tukkers met 6-1 op. Na afloop meldt de winnende trainer toch nog een minpunt van de avond, wat ertoe leidde dat Jerdy Schouten zijn rentree nog niet kon maken.

Sem Steijn zorgde met een schitterende vrije trap nog voor een bliksemstart van Twente, dat daarna duidelijk zijn meerdere moest erkennen in PSV. Ismael Saibari werd met twee doelpunten en twee assists de man van de wedstrijd, al is Bosz content met de prestatie van de gehele ploeg.

“We zijn al een aantal weken echt in vorm, als ik kijk naar de trainingen ten minste”, begint Bosz voor de camera van ESPN. “Als we zoals vanavond en vorige week tegen Utrecht spelen, zijn we wel echt in topvorm. Nu hebben we ook de volledige focus en het harde werken”, is Bosz logischerwijs complimenteus over zijn ploeg.

Bosz benadrukt maar eens dat hij er met PSV altijd naar streeft om het maximale uit wedstrijden te halen. “Het is toch ook veel leuker om na de 1-0 voor de 2-0 te gaan? Daar haal je volgens mij je plezier uit als voetballer.”

Schouten zat voor het eerst sinds zijn blessure weer bij de wedstrijdselectie van PSV, maar werd negentig minuten lang op de bank gehouden. Dat had volgens Bosz een zeer ongelukkige reden.

“Ik had dat wel in mijn hoofd (om Schouten te brengen, red.). Maar ik moest noodgedwongen Matteo Dams wisselen, die ik eigenlijk op negentig minuten had ingeschat. Mauro Júnior wilde ik juist niet negentig minuten laten spelen, want die hebben we dinsdag weer keihard nodig.”

“Daardoor kwam ik eigenlijk net één wissel te kort om Jerdy ook nog te brengen, want dat had ik het liefste wel gedaan.” Bosz geeft niet aan wat de exacte reden voor het wisselen van Dams was.