Peter Bosz had woensdag even een momentje nodig om bij te komen van de bizarre comeback van zijn ploeg. PSV scoorde in overtal maar liefst drie keer tegen Shahktar Donetsk en draaide zo de wedstrijd helemaal om: 3-2.

Malik Tillman vertolkte daarbij een hoofdrol met twee doelpunten, waarvan zijn tweede bijzonder fraai. Ook Ricardo Pepi, die door Bosz na rust in een hyperoffensief elftal werd ingebracht, was belangrijk met de winnende treffer.

“Hoe deze comeback mogelijk is? Door de rode kaart, denk ik”, doelt Bosz bij Ziggo Sport op de bijzonder harde charge van Pedrinho aan het adres van Johan Bakayoko. De Shakhtar-speler kreeg daar een meer dan verdiende rode prent voor.

“Als ik heel eerlijk ben denk ik niet dat we deze wedstrijd hadden gewonnen als we tegen elf man waren blijven spelen”, bekent de trainer, die dan wordt gevraagd naar zijn reactie op de last-second goal van Pepi.

De trainer bleef ijzig kalm op de reservebank zitten, terwijl de dug-out helemaal leegstroomde uit pure euforie. De trainer werd door een van de stafleden flink door elkaar geschud terwijl hij nog in zijn eentje op het stoeltje zat.

“Hoe ik zo rustig bleef na die goal? Dit is ongeloof”, glimlacht Bosz. “Dat je überhaupt die wedstrijd nog wint. Dat je die gelijkmaker maakt, daar was je eigenlijk al heel tevreden mee gezien de negentig minuten en dat je hem uiteindelijk wint is bizar.”

Hij zag zijn ploeg ‘dramatisch’ aan de wedstrijd beginnen. “In alle opzichten”, baalt de coach zichtbaar. “Vanaf de aftrap al. Ik vond het heel matig. Verdedigend ook, het doordekken, de ruimtes die we weggaven. Dus ik vond dat niet heel goed. De tweede helft was beter, waren we feller en wonnen we meer duels.”