Peter Bosz komt er na PSV - AZ niet uit met NOS-commentator en spreekt driemaal van 'rare vraag'

Peter Bosz kwam er zaterdagavond bepaald niet uit met Jeroen Grueter. De NOS-commentator vroeg na afloop van PSV - AZ (2-2) naar de penalty die de Eindhovenaren kregen en de rol van scheidsrechter Danny Makkelie, een persoon met wie de PSV-trainer 'een verleden' heeft, in de situatie, maar deze vraag schoot bij Bosz in het verkeerde keelgat.

Tot tweemaal toe kwam de lijstaanvoerder in eigen huis op achterstand tegen AZ. In de eerste helft schoot Mayckel Lahdo de Alkmaarders op een verdienstelijke voorsprong, na een gelijkmaker van Luuk de Jong in de tweede helft herhaalde Mexx Meerdink dat kunstje.

In de slotfase kwam PSV opnieuw langszij en wederom was De Jong de doelpuntenmaker, ditmaal vanaf elf meter. Hij mocht de strafschop nemen na vermeend hands van Ruben van Bommel, die de bal van dichtbij tegen zijn arm 'aangeschoten' kreeg door Johan Bakayoko.

Volgens Grueter, die als commentator verslag deed namens de NOS, was het een omstreden beslissing van Makkelie om een strafschop toe te kennen. Reden genoeg om Bosz, die eerder openlijk harde kritiek uitte op de arbiter en daarvoor een voorwaardelijke schorsing kreeg, aan de tand te voelen inzake het discutabele moment.

"Het feit dat Makkelie 'm geeft, na alles wat er is gebeurd tussen jou en hem, maakt dat het saillant?", vraagt Grueter. "Vind je dat geen rare vraag?", luidt de wedervraag van Bosz, alvorens de NOS-man ontkennend antwoordt. "Ik snap dat je het een moeilijke vraag vindt. Waarom vind je het een rare vraag?"

Bosz: "Hij zal toch een penalty geven als het een penalty is en hij zal ‘m niet geven als het geen penalty is." Grueter neemt nog altijd geen genoegen met het antwoord. "Maar als het een twijfelgeval is, zou iets wat in het verleden heel nadrukkelijk heeft gespeeld, dan meespelen?"

"Rare vraag", concludeert de gelijkspelende trainer opnieuw. "En die stel je ook nog aan de verkeerde persoon."

"Ja goed, ik zou de vraag graag aan hem (Makkelie, red.) stellen, maar ik stel ‘m ook aan jou, omdat jij natuurlijk ook een rol hebt gespeeld in die situatie", legt Grueter zijn vraag andermaal uit, waarna Bosz andermaal de vraag 'raar' noemt' "Dan stoppen we ermee wat dat betreft, want we komen niet verder", sluit de commentator het onderwerp af.