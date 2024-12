Peter Bosz heeft zondag bij ESPN teruggeblikt op het duel tussen FC Utrecht en PSV. De coach van de Eindhovenaren zag zijn ploeg domineren en is na afloop een tevreden man. De oefenmeester wordt bovendien geconfronteerd met de woorden van Guus Til, die iets eerder bij de betaalzender een heftig interview gaf.

“Ik vond het vandaag (zondag, red.) erg goed”, blikt de coach terug op het uitstekende 2-5 resultaat van zijn ploeg in de Domstad. Daar zag het er in het eerste bedrijf misschien niet naar uit. “Het is op zich heel apart dat het bij de rust 1-1 staat, zonder dat zij nou echt kansen hebben gehad.”

“Maar ik vond wel dat wij gewoon goed voetbalden en dan heb je het vertrouwen dat het in de tweede helft goed moet komen.” Bosz is trots op zijn ploeg en wijst daarbij onder anderen naar de omstandigheden waaronder zijn ploeg voetbalde.

“Waar ik het meest trots op ben? Dat je na een Champions League-avond hier in Utrecht komt, op een niet al te best veld, toch zo dominant weet te voetballen”, looft de oefenmeester het spel van zijn formatie.

Bosz zegt dat de poeier van Guus Til er ‘het mooist inzat’, maar dat de ‘zaalvoetbalgoal’ - de tweede treffer van Ismael Saibari na heerlijk combinatiespel - hem ook wel kon bekoren. Dan wordt de trainer gevraagd naar het kort daarvoor afgenomen interview met Guus Til.

Daarin sprak de middenvelder openhartig over zijn mentale gezondheid. “Ik heb geen vuur meer ofzo, man”, zei de middenvelder. “En misschien moet ik dit niet zeggen hier. Ik kan niet eens meer blij zijn na een goal. Ik sta zó neutraal op het veld.”

Bosz reageert dan op de woorden van zijn pupil. “Dat gesprek heb ik niet gezien, maar ik weet wat daar speelt. Maar dat is echt iets van Guus en ik vind dat ik daar niks over moet zeggen.”

“Of we er als club mee bezig zijn om hem daarin te begeleiden? Ja, maar dat is echt iets wat tussen de club en Guus is”, zo wil Bosz verder niet dieper de materie induiken.