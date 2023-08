Perr Schuurs intern nog altijd onderwerp van gesprek: PL blijft lonken

Woensdag, 9 augustus 2023 om 10:22 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:22

Perr Schuurs staat nog altijd hoog op het wensenlijstje van Tottenham Hotspur, zo bevestigt Fabrizio Romano. De Limburger, die onder contract staat bij Torino, werd eerder deze transferperiode ook al nadrukkelijk in verband gebracht met Crystal Palace, West Ham United en de Italiaanse kampioen Napoli.

Na een uitstekend debuutseizoen in de Serie A staat Schuurs in de belangstelling van clubs in binnen- en buitenland. Tuttosport schreef drie weken geleden dat Liverpool, West Ham United en Napoli hengelen naar zijn diensten. Torino is bereid mee te werken aan een transfer, mits er wordt voldaan aan de vraagprijs van 30 miljoen euro. De eerdere vraagprijs van 50 miljoen euro is drastisch naar beneden bijgesteld.

Het is geen geheim dat Tottenham Hotspur behoefte heeft aan defensieve versterking. Schuurs wordt gezien als langetermijnproject en zou in het Tottenham Hotspur Stadium samen met de dinsdag aangetrokken Micky van de Ven een Nederlands centraal duo kunnen vormen. "We moeten afwachten wat er gebeurt, maar we hebben de intentie om naast Van de Ven nog een centrale verdediger te contracteren", sprak manager Ange Postecoglou dinsdag.

Schuurs maakte afgelopen zomer de overstap van Ajax naar Torino, dat 9 miljoen euro exclusief bonussen overmaakte naar de Johan Cruijff ArenA. De verdediger was ontevreden over het gebrek aan speelminuten en koos daarom een jaar geleden voor een vertrek uit Amsterdam. In Turijn ontwikkelde Schuurs zich vrijwel direct tot een van de leiders in de ploeg van trainer Ivan Juric. Van de 34 wedstrijden die hij beschikbaar was in de Serie A verscheen hij er in 28 aan de aftrap. Il Grande Toro eindigde het seizoen uiteindelijk als tiende.