Perez zeer kritisch op optreden van Feyenoorder: ‘Hij verloor zichzelf vandaag’

Zondag, 8 oktober 2023 om 21:29 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 22:05

Kenneth Perez is uiterst kritisch over het optreden van Feyenoorder Yankuba Minteh zondagmiddag. De Rotterdammers zegevierden bij PEC Zwolle (0-2), maar de vleugelspeler kende op persoonlijk vlak een moeizame middag. "Hij verloor zichzelf vandaag in allerlei rare dribbels", constateert Perez in Dit Was Het Weekend op ESPN.

"Vorige week had Minteh overzicht", doelt Perez op de 3-1 thuiszege van Feyenoord op Go Ahead Eagles. Minteh was die wedstrijd dreigend en bovendien goed voor een treffer. "Hij keek de hele tijd op als hij een actie inzette. Vandaag (zondag, red.) keek ik naar Minteh... Nou hier, die heb je hopelijk toch wel gezien?" Perez laat beelden zien uit de negentiende minuut tussen PEC en Feyenoord. Minteh had vrije doortocht richting doel en had af moeten leggen op Igor Paixão, maar besloot voor eigen succes te gaan en stuitte op PEC-goalie Jasper Schendelaar.

"Ik denk dat hij zelf wilde schieten", vervolgt Perez. "Hij verloor zichzelf vandaag in allerlei rare dribbels. Niet afgeven, maar dribbelen, dribbelen, dribbelen. Hoofd omlaag en maar dribbelen. En als je hoofd omlaag staat, zie je dus niet wat er om je heen gebeurt. En dat was een beetje het geval vandaag."

Vlak voor het half uur kreeg Minteh een aardige mogelijkheid. De Gambiaan zette zijn tegenstander van zich af op de achterlijn en had terug kunnen leggen, maar besloot andermaal voor eigen succes te gaan en loste een vrij hopeloos lobje, tot frustratie van trainer Arne Slot. "Dit is een hele moeilijke hoek, maar je kan hem ook op Timber terugleggen", vertelt Perez. "Dan verschijnt er een grote kans om 'm af te maken."

Collega-analist Karim El Ahmadi denkt dat er een reden is dat Newcastle United hem besloot te verhuren aan Feyenoord. "Ik denk dat als hij ook controle had, hij niet eens naar Feyenoord zou worden gestuurd door Newcastle United." Perez haakt in. "Ik denk dat ze hem niet voor niets naar een club als Feyenoord sturen. Ik denk dat hij over een jaar een completere, betere speler zal zijn omdat hij tactisch veel bijleert.. Vorige week zag dat er veel beter uit. Aan het begin van het seizoen heb ik ook gezegd dat ik vreesde dat hij te blind is. Vorige week leek het alsof hij omhoogkeek, maar nu was het weer een beetje blind. Het is een leerproces."

Perez en El Ahmadi zijn het er wel over eens dat Minteh wat 'extra's' brengt bij Feyenoord. "Of hij nu invalt of in de basis staat, hij is elke keer wel levensgevaarlijk." Perez stelt dat hij van snelle spelers mét controle houdt. "Dan word je echt een topper. Dan word je Thierry Henry. Mensen dachten eerder dat ik hem vergeleek met Henry, maar dat is niet het geval, voor alle duidelijkheid", sluit Perez lachend af.

Feyenoord won het duel in Zwolle overigens vrij eenvoudig. Twee treffers van Santiago Gimenez zorgden ervoor dat de regerend landskampioen dicht in de buurt van koploper PSV blijft. De Eindhovenaren, die later op de zondag met 0-4 wonnen van Sparta Rotterdam, hebben vier punten meer. Ook AZ en FC Twente, die zondag eveneens wisten te winnen, staan nog boven Feyenoord op de ranglijst.