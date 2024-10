Perez wijst beste voetballer van de Eredivisie aan: 'Niemand is zo compleet als hij'

Kenneth Perez beschouwt Malik Tillman op dit moment als de beste speler van de Eredivisie. De analist van ESPN vindt de aanvallende middenvelder van PSV in alle facetten uitblinken. "Niemand in Nederland is zo compleet als hij", aldus Perez in het programma Dit was het Weekend.

Perez heeft genoten van het optreden van Tillman zaterdag tegen Sparta Rotterdam (2-1 winst). "Hij is iemand die gewoon de juiste dingen doet aan de bal", aldus de Deen.

"Wie is beter dan Tillman in de Eredivisie? Ik zie niemand", aldus Perez. "Ik vind dat echt een hele complete speler. Qua denken vind ik hem een van de allersnelsten, qua techniek een van de allerbesten."

"Tillman heeft bijna altijd een oplossing vooruit", vervolgt Perez. "En hij is ook niet langzaam hoor, hij heeft een versnelling met de bal."

"In het meeverdedigen is hij beter geworden." Perez toont een opvallend moment uit de wedstrijd tegen Sparta, waarbij Tillman tot diep op eigen helft achter zijn tegenstander aangaat. "Menig buitenspeler zou het hier even laten lopen."

Tillman is bezig aan zijn tweede seizoen in Nederland. PSV nam de Amerikaans international afgelopen zomer definitief over van Bayern München, nadat hij in zijn eerste jaar gehuurd werd. Na 50 wedstrijden voor PSV staat Tillman op 13 goals en 17 assists.