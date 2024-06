Perez walgt: ‘Deze actie overschaduwt de hele wedstrijd Nederland - Frankrijk’

Kenneth Perez hekelt de Nederlandse supporters die vrijdag tijdens de EK-wedstrijd tegen Frankrijk (0-0) met bier gooiden. Voor de analist van ESPN overschaduwen de misdragingen van het Oranje-legioen zelfs het hele duel. "Randzaak van de dag: biergooiers", haalt Perez aan in EK Praat.

"Wij als Nederlanders zijn daar blijkbaar de uitvinders van. De eerste wedstrijd (tegen Polen, red.) was zo leuk met het Oranje-publiek, de mars en de sfeer, maar dit overschaduwt het", vindt Perez.

Antoine Griezmann, de sterspeler van de Fransen, kreeg bij het nemen van een hoekschop bier over zich heen gegooid. Later in de wedstrijd werd er nog massaler bier het veld op gegooid toen scheidsrechter Anthony Taylor het doelpunt van Xavi Simons afkeurde. De stadionspeaker riep de fans op om niets meer te gooien.

"Het stelt niet zoveel voor, het is geen bom of zo, maar het is zó plat", aldus Perez. "Nederland wordt al gezien als een plat volk."

Presentator Milan van Dongen denkt dat het Nederlandse publiek er goed op staat in het buitenland, maar Perez blijft bij zijn standpunt: "Het buitenland ziet Nederlanders niet als het meest classy volk."

Ook Vincent Schildkamp is aanwezig bij de talkshow. "Biergooien is bloed en bloedirritant", vindt de tv-commentator. "Het overschaduwt het toch wel een klein beetje, zo’n ongelooflijke vrolijke stemming die er twee keer is geweest."

