Kenneth Perez verbijsterd na horen extreem lage vraagprijs van Feyenoord voor Lutsharel Geertruida

Kenneth Perez is zich rot geschrokken na het horen van de vraagprijs die Feyenoord hanteert voor Lutsharel Geertruida deze zomer. Feyenoord-watcher Martijn Krabbendam laat tijdens Voetbalpraat bij ESPN weten dat die niet hoger dan tien miljoen euro zal zijn. Geertruida heeft namelijk een contract dat na dit seizoen afloopt.

“Geertruida zit natuurlijk in de Teze-positie. Die heeft nog een contract van tien maanden en zou in principe dus zo weg kunnen”, begint Krabbendam bij Voetbalpraat. Jordan Teze gaat PSV waarschijnlijk deze zomer verlaten voor een dergelijk bedrag, al heeft de landskampioen een bod van tien miljoen euro van AS Monaco vooralsnog geweigerd.

“Daar is natuurlijk een geweldig bod op gedaan door Monaco”, vervolgt Krabbendam, die op verbazing kan rekenen vanuit de studio. “Voor dat geld moet Feyenoord Geertruida ook verkopen?”, vraagt presentator Wouter Bouwman.

Krabbendam is ervan overtuigd dat Feyenoord geen kant op kan met Geertruida. “Ze zouden hem zelf wegbrengen. Voor dat geld. Hij heeft een contract van tien maanden. Het is tien miljoen of niks”, luidt zijn conclusie.

Perez is absoluut verbijsterd door de woorden van Krabbendam en is het dan ook niet met hem eens. “Dit zijn twee totaal verschillende verhalen. De één is het hart van het elftal en bij die andere maakt het niet zoveel uit of hij er is”, trekt hij de vergelijking tussen Geertruida en Teze.

“Geertruida kan je nog helpen aan plaatsing voor Champions League. Teze is natuurlijk een ander verhaal”, vindt de analist. Krabbendam is er echter van overtuigd dat Feyenoord akkoord zou gaan met een dergelijk bod. “Ik kan me voorstellen dat Feyenoord, omdat Geertruida een contract van tien maanden heeft, nog geld wil verdienen.”

Perez reageert wederom verontwaardigd. “Dat zou ik héél gek vinden. Tien miljoen euro?! Wat maakt dat contract uit, hij is echt heel veel daar bij Feyenoord. De speler die ze het minst kunnen missen, vind ik”, besluit de Deen.

