Perez stelt Ajax voor om basisspeler uit droomelftal van 2018/19 terug te halen

Zondag, 3 december 2023 om 21:59 • Lars Capiau • Laatste update: 23:35

Ajax formeerde in het gewonnen uitduel met NEC (1-2) zondag een piepjong elftal. De 22-jarige Diant Ramaj was na Steven Berghuis (31) en Steven Bergwijn (26) de oudste Ajacied die aan de aftrap verscheen. En dus ontbeert het Ajax aan ervaring, is de algemene conclusie. Kenneth Perez komt derhalve bij Dit was het Weekend met een opvallende suggestie: Lasse Schöne terughalen naar Amsterdam.

"Bergwijn en Berghuis zijn de oudjes van ons team, eigenlijk", grapt Brobbey na afloop voor de camera van ESPN. Zelf hoort de aanvaller met zijn 21 jaar ook bij het oudere deel van de jonge selectie. "Ik ook al bijna? Nee hoor, dat niet. Ik blijf nog jong", lacht hij.

Ook Berghuis erkent dat het Ajax aan ervaring ontbreekt. "We missen wel ervaring, leiderschap en bepaalde mentale kwaliteiten om wedstrijden als tegen Marseille (4-3 verlies, red.) over de streep te trekken. Wat dat betreft is het bij ons niet heel handig ingericht", lacht de reserve-aanvoerder.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Die balans is een beetje scheef", wijst ook John van 't Schip op de mix tussen jonge spelers en routiniers. "Daar moeten we misschien in de winterstop wat aan gaan doen, maar als dat niet kan moeten we het hiermee doen", doelt de trainer op de transferperiode.

Schöne

Na het bekijken van de interviews van de Ajacieden en de oefenmeester doet Perez een opvallende suggestie. "Lasse Schöne (37, red.) terughalen? Of is dat een brug te ver?"

"Ze zoeken wel een 6", vult tafelgenoot Kees Kwakman aan. "Dat is denk een brug te ver, ook qua leeftijd", antwoordt presentator Milan van Dongen. "Die heeft het bij NEC ook al vrij lastig."

"Ik hoorde dat Kees Luijckx met Marten de Roon kwam, maar dat moeten we ook nog maar zien de komende transferperiode. En dat moet hij zelf ook maar willen", concludeert het panel.

Schöne kende zijn hoogtijdagen in de Nederlandse hoofdstad. De Deen was basisspeler bij de ongelofelijk succesvolle Amsterdammers in het seizoen 2018/19, toen Ajax op het nippertje in de halve finale van de Champions League werd uitgeschakeld door Tottenham Hotspur.