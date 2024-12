Perez schrikt zich rot als hij naar Ajax kijkt: 'Alleen Berghuis heeft dat, en die is uit vorm'

Kenneth Perez is zondag flink geschrokken van Ajax, dat zondag niet was opgewassen tegen AZ (2-1). De analist constateert maandag in Voetbalpraat dat alle creativiteit is verdwenen uit het team van trainer Francesco Farioli.

''Ajax heeft vier echt goede wedstrijden gespeeld dit jaar. Tegen PSV was echt een soort van 'Wow! dit leek ergens op'. En nu is het weer een beetje zoals daarvoor'', constateert Perez een groot verschil tussen de eerste periode van dit seizoen en de huidige situatie bij Ajax.

De Amsterdammers wonnen begin november met 3-2 van PSV en maakten tijdens het topduel een sterke indruk. Het is de enige nederlaag tot dusver van PSV, dat de overige veertien duels in de Eredivisie winnend afsloot.

De Deense analist doet er daarna nog een schepje bovenop. ''Het is een tijd geleden dat er een Ajax-elftal was met 0,0 creativiteit. Dat is niet vaak het geval'', zo klinkt het een dag na de 2-1 nederlaag tegen AZ.

''De enige die dat heeft, hij is nu totaal uit vorm, is Steven Berghuis'', maakt Perez een uitzondering voor de vleugelaanvaller. ''Maar verder is er heel, heel weinig creativiteit. Ajax had altijd veel creativiteit, soms zelf te veel creativiteit.''

''En dat is nu echt teruggedrongen naar nul'', snakt de voormalig speler van Ajax naar creativiteit bij het huidige Ajax.

Farioli koos zondag opnieuw voor Berghuis als rechtervleugelaanvaller bij Ajax. De routinier (32) kon geen potten breken en werd vervangen door concurrent Bertrand Traoré.