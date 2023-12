Perez onaangenaam verrast door Ajax-speler: ‘Wandelvoetbal, dit kan niet!'

Kenneth Perez werd zaterdag verbaasd door Ar'Jany Martha tijdens Ajax – Sparta Rotterdam (2-1 winst). De analist dacht namelijk dat de twintigjarige linksback iemand was die nooit zijn man liet lopen, Martha deed dat bij de tegentreffer van Sparta échter wel. 'Wandelvoetbal', betitelt Perez het optreden van de Ajacied zondag bij Dit was het Weekend.

Toen Perez Martha een paar keer had zien spelen, dacht hij iemand met een onuitputbare werklust te herkennenn. De Deen wil daar na zaterdag echter op terugkomen.

"Martha, effe serieus", begint hij bij Dit was het Weekend. Daarop worden de beelden van Ajax – Sparta ingestart. "Ik zei een paar weken geleden dat hij veel met zijn man meeliep, maar dit is toch gewoon wandelvoetbal?"

"Het is jouw man, het is jouw spits, en hij loopt helemaal vrij!", roept een onthutste Perez. Collega Marciano Vink is minder ontdaan. "Het is een aanvaller. Hansen en Tavsan hebben vorige week al laten zien hoe makkelijk hij uit te spelen is. In de een-tegen-een is hij gewoon niet goed."

Perez gaat niet op Vinks punt in, maar kiest ervoor het zijne nogmaals te onderstrepen. "In de andere wedstrijden ging hij er wel voor als hij uitgekapt werd, maar dit bestaat gewoon niet. Dit kan echt niet."

Martha lijkt ondanks de slechte beurt zaterdag toch het vertrouwen te hebben van trainer John van 't Schip. Sinds Van 't Schip de vleugelspits van origine liet debuteren, werd vrijwel alles gewonnen in Eredivisie-verband.

Alleen tegen Almere City werden punten gemorst (2-2). In de Europa League geniet Martha tot dusver een reserverol.

