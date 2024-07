Pérez is na Mbappé nog niet klaar met Real en maakt werk van volgende ster

Real Madrid is nog steeds bezig met Alphonso Davies, zo meldt Fabrizio Romano. De Koninklijke zou deze week contact hebben gehad met het kamp van de 23-jarige linksback van Bayern München. Davies heeft ook nog een aanbieding van der Rekordmeister op tafel liggen om zijn contract te verlengen. Real Madrid wil echter geen vijftig miljoen euro betalen, zo klinkt het. Relevo sprak eerder over een bedrag van veertig miljoen euro.

De geruchten over een eventuele transfer van Davies naar Real Madrid gaan al langer rond. Duidelijk is dat president Florentino Pérez nog altijd niet klaar is na het aantrekken van Kylian Mbappé. De Fransman komt transfervrij over van Paris Saint-Germain en tekent een contract voor vijf seizoenen in Madrid. Alsof het team dan niet al genoeg supersterren heeft hoopt Real Madrid dus ook nog altijd op de komst van Davies, die zou moeten concurreren met Ferland Mendy.

De Canadese back beschikt nog over een contract tot medio 2025 bij Bayern en kan die verbintenis verlengen, maar heeft dat vooralsnog nog niet gedaan. Vorige week meldde Florian Plettenberg van Sky Sport nog dat de kans bestaat dat Davies deze zomer ‘gewoon’ in Beieren blijft. Vincent Kompany zou het namelijk erg in hem zien zitten.

Ook is het mogelijk dat Davies zijn contract niet verlengt, maar dat hij komend seizoen wel voor der Rekordmeister uitkomt. Dat ligt echter niet in de lijn der verwachting, daar Bayern zonder contractverlenging deze zomer moet overgaan tot verkoop om nog een substantieel bedrag aan zijn sterverdediger te verdienen. Ook Romano schrijft dat Davies het aanbod moet accepteren of de club moet verlaten.

Bayern heeft de afgelopen maanden al vaker geprobeerd om het contract van Davies te verlengen, maar slaagde tot op heden niet in die missie. De Duitsers boden hem een contractverlenging tot medio 2029 aan tegen een jaarlijkse vergoeding van dertien à veertien miljoen euro bruto.

Davies en zijn management hebben die aanbiedingen steevast naar de prullenbak verwezen, omdat de verdediger twintig miljoen euro bruto per seizoen wil zien. Toch is er dus mogelijk alsnog een opening, daar de gesprekken tussen Davies, zijn management en Bayern nog steeds gaande zijn.

Die gesprekken kwamen mede tot stand dankzij inmenging van Kompany, die absoluut wil samenwerken met de pijlsnelle geboren Ghanees. Bayern is volgens Plettenberg ‘voorzichtig optimistisch’ wat betreft een contractverlenging van Davies.

