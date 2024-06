Perez is enorm gecharmeerd van één speler in Oranje: ‘Steengoed, weergaloos’

Kenneth Perez is enorm gecharmeerd van Nathan Aké, zo maakt hij duidelijk tijdens het programma EK Praat van ESPN. De verdediger van Oranje was belangrijk met twee assists in het EK-duel met Polen, terwijl hij ook in defensief opzicht zijn mannetje stond.

“De speler van de dag? Dat is voor mij Aké”, zo begint Perez. “Ik vond hem echt weergaloos vandaag. Ik vond hem een stille kracht, maar nu vind ik het wel iemand die je iets meer hoort.”

“Hij was echt steengoed. Bij de eerste goal was hij degene die doordekte, waardoor de bal bij Cody Gakpo kwam. Bij die tweede goal had Aké wat meer geluk, maar hij was er wel weer bij betrokken.”

“In interviews hoor je hem ook zeggen dat het wel leuk en aardig is geweest met vrienden zijn, en dat ze nu ook echt moeten presteren. Hij leert natuurlijk ook veel bij de club, waar hij natuurlijk ook een grote rol heeft gekregen.”

“Vandaag vond ik hem ook weer ijzersterk verdedigen”, besluit Perez. “Ook in aanvallend opzicht heeft hij eigenlijk twee keer een assist geleverd met een verdedigende actie. Althans, die tweede actie vond ik een assist.”

De eveneens aanwezige Kees Kwakman sluit zich aan bij de woorden van zijn collega. “Als jij onbetwiste basisspeler bent bij Manchester City... Ook in voetballend opzicht. Eerst was er natuurlijk een beetje discussie of hij wel linksback zou kunnen.”

"In de opbouw kwam hij eerder niet echt op, maar tegen Polen deed hij het ook hartstikke goed. Hij vult die flank natuurlijk iets anders in dan Denzel Dumfries, maar Aké doet het natuurlijk uitstekend”, aldus Kwakman.

