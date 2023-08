Perez en Been zijn het roerend eens over de drie zwakkelingen bij Feyenoord

Vrijdag, 4 augustus 2023 om 23:16 • Lars Capiau • Laatste update: 02:37

Volgens Mario Been en Kenneth Perez was het middenveld van Feyenoord ondermaats tegen PSV. Dat geven de analisten te kennen na afloop van het met 0-1 verloren duel om de Johan Cruijff Schaal. Been trekt de vergelijking met het middenveld van vorig jaar en concludeert dat het middenveld bestaande uit Mats Wieffer, Ramiz Zerrouki en Calvin Stengs niet goed genoeg was. Perez geeft aan vooral teleurgesteld te zijn in Wieffer.

"Ik vond het middenveld van Feyenoord echt heel matig vandaag. Het duurde allemaal veel te lang", begint Been zijn analyse. "Wieffer, hè?", onderbreekt Perez gauw. "Wieffer, Zerrouki, het is allemaal een beetje van hetzelfde, het tempo lag veel te laag", vervolgt Been. "De nummer 10-positie, Stengs ging eruit en daar kwam Quinten Timber te spelen: daar kwam veel te weinig uit."

"Of het middenveld Zerrouki, Wieffer en Stengs compleet is? Minder dan vorig jaar in ieder geval", klinkt de oud-Feyenoord coach stellig. "Kokcü en Szymanski vond ik compleet andere spelers. In ieder geval qua scorend vermogen en een schot uit de tweede lijn. Dat zie je nu niet met Wieffer en Zerrouki, die spelen veel verder terug. Dan moet je een tien hebben die veel dichter op de spitsen speelt en dat was vandaag gewoon niet aanwezig", legt Been het probleem bij Feyenoord bloot.

"Ik denk dat Feyenoord het moeilijk had vanwege het gebrek aan fitheid bij bepalende spelers", analyseert Perez. "Wieffer viel me echt zo tegen vandaag, Giménez ook, terwijl zij vorig jaar heel erg goed waren." Perez wijst daarnaast aan dat het verwachtingspatroon nu anders is bij de Rotterdammers. "Feyenoord is niet gewend om altijd als favoriet gezien te worden. Nu haal jij aan: is dit middenveld wel goed genoeg? Terwijl we pas één wedstrijd onderweg zijn."