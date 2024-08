Pepe zet op 41-jarige leeftijd een punt achter zijn loopbaan

Pepe zet per direct een punt achter zijn loopbaan, zo laat de 41-jarige verdediger weten via een YouTub-video. Het contract van Pepe bij FC Porto liep op 1 juli af en de Portugees gaat niet op zoek naar een nieuwe club.

Pepe sloot zijn carrière af op het allerhoogste niveau. Zijn laatste officiële wedstrijd was op 5 juli de kwartfinale op het EK tegen Frankrijk (0-0, 3-5 verlies na strafschoppen).

In een video met de titel Obrigado (dankjewel) neemt Pepe afscheid van het voetbal. De verdediger speelde in totaal 878 officiële wedstrijden, waarvan 141 keer voor Portugal. Hij sluit af met 37 prijzen, waaronder de EK-winst in 2016.

Pepe werd geboren in Brazilië en begon in de jeugd bij Corinthians Alagoano. Op achttienjarige leeftijd werd hij door Marítimo naar Portugal gehaald. Na enkele jaren in het eerste elftal verdiende Pepe in januari 2004 een toptransfer naar FC Porto.

In 2007 volgde zijn overstap naar Real Madrid, waar hij zijn grootste successen vierde. Pepe won drie keer de Champions League en werd drie keer kampioen van Spanje.

In 2017 besloot Real Madrid afscheid te nemen van Pepe, die twee jaar in Turkije speelde bij Besiktas. Sinds 2018 was Pepe terug op het oude nest bij Porto. Met die club werd hij vier keer landskampioen en won hij vier keer de Taça de Portugal.