Pepe Reina (41) weet van geen ophouden en tekent eenjarig contract bij Serie A-promovendus Como

Pepe Reina mag zich officieel speler van Como noemen. De oud-doelman van onder meer FC Barcelona en Liverpool heeft een eenjarig contract ondertekend bij de ambitieuze Serie A-promovendus.

Reina, die in augustus 42 wordt, zit al een tijdje zonder club, maar wil nog niets van stoppen weten. Een rol als eerste doelman zit er echter niet in bij Como, dat spoedig aan de haal gaat met Pau López. De goalie van Olympique Marseille gaat gehuurd worden. In die deal zit een verplichte koopoptie inbegrepen als Como zich komend seizoen handhaaft.

Reina is bepaald geen onbekende in de Serie A. De Madrileen kwam in twee periodes uit voor Napoli en verdedigde daarnaast ook het tenue van AC Milan. Het bekendst werd Reina van zijn periode bij Liverpool, waar hij tussen 2005 en 2013 394 wedstrijden voor keepte. In die tijd werd hij tussen 2006 en 2008 drie seizoen op rij verkozen tot doelman van het jaar in de Premier League.

Ook met het nationale team behaalde Reina grote successen. Zo maakte hij deel uit van de selectie die in 2008 en 2012 Europees kampioen werd en tussendoor ten koste van Oranje de wereldtitel pakte. Reina moest het toen wel stellen met een reserverol, daar Iker Casillas de onbetwiste nummer één was.

Naast Reina gaat Como zich de komende dagen ook officieel versterken met Alberto Moreno. De verdediger, die eveneens een verleden bij Liverpool heeft, wordt net als Reina transfervrij ingelijfd.

De komst van Reina en Moreno stond ik de schaduw van de onderhandelingen van Como met Raphaël Varane. De Fransman heeft zijn jawoord inmiddels gegeven en zal binnen afzienbare tijd een contract tekenen in Stadio Giuseppe Sinigaglia.

Eerder haalde Como Andrea Belotti voor 4,5 miljoen euro op bij AS Roma. Daarnaast werd Alberto Dossena voor acht miljoen euro overgenomen van Cagliari en maakte de club vijf miljoen euro over naar Lecce voor Gabriel Strefezza. Matthias Braunöder, Ben Koné, Marco Curto en Peter Kovacik werden deze zomer ook al gecontracteerd.

