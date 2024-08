PEC Zwolle gunt Thomas Lam wegens zeldzame ziekte kinderen transfer naar Cyprus

Thomas Lam vertrekt bij PEC Zwolle, zo communiceert de club via de officiële kanalen. De dertigjarige verdediger maakt de overstap naar Apollon Limassol. Daarmee geven de Zwollenaren gehoor aan de vertrekwens van de mandekker.

Omwille van zijn gezin wilde Lam graag vertrekken uit Nederland. Zijn kinderen lijden aan een zeldzame, erfelijke ziekte, het Shwachmann Diamond Syndroom (SDS).

De ziekte betreft een complexe aandoening met klachten op het gebied van de voedselvertering, bloedcellen en afweer, het skelet en geestelijke ontwikkeling. Het lichaam maakt bijvoorbeeld te weinig rode en witte bloedcellen en bloedplaatjes aan. Daardoor is de kans op leukemie voor de twee jonge kinderen flink vergroot.

In een uitgebreid interview met het Algemeen Dagblad sprak de verdediger eerder openhartig over de aandoening. "Als het zover is, is dat natuurlijk gevaarlijk en kan het dodelijk zijn. Eén op de drie kinderen met SDS krijgt leukemie", vertelde Lam destijds.

"De een heeft hele zware klachten, de ander fietst zo door het leven. Het is daardoor moeilijk om een toekomstperspectief te geven. Er zijn mensen die oud worden, maar ook kinderen van 10 die eraan overlijden. Het is frustrerend dat we niet weten wat ons te wachten staat."

In een land met een warmer klimaat zouden Lam en zijn partner de weerstand van hun kinderen zo goed mogelijk kunnen houden. Lam is PEC dankbaar dat ze hem zijn gewilde transfer gunnen. "Ik wil iedereen binnen de club bedanken die mij en mijn gezin sinds begin dit jaar heeft gesteund op het veld en daarbuiten", zegt hij op de clubsite.

"Het waren geen makkelijke maanden en ook de toekomst is onzeker, waardoor ik graag dichtbij mijn gezin wil zijn." Gerry Hamstra geeft ook tekst en uitleg. "De privésituatie van Thomas is helder voor iedereen", aldus de technisch directeur van PEC.

"Toen Thomas vorige week aangaf omwille van zijn gezin de club te willen verlaten, zijn we samen naar een oplossing gaan kijken. Vervolgens heeft Apollon Limassol zich gemeld en zijn we met elkaar tot een akkoord gekomen. We wensen Thomas veel succes op Cyprus, maar nog veel meer geluk en gezondheid met zijn gezin.”