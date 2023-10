Pavlidis schiet tien man van AZ naar zwaarbevochten zege op Legia Warschau

AZ heeft zich hersteld van de 4-3 nederlaag bij Zrinjski Mostar. De Alkmaarders hadden het Jansen in eigen huis moeilijk met Legia Warschau, zagen Mayckel Lahdo een half uur voor tijd rood krijgen, maar wisten de 1-0 voorsprong vast te houden. Goudhaantje was Vangelis Pavlidis, die vlak na rust van dichtbij binnentikte. AZ komt na twee speelrondes op drie punten terecht in Groep E, net als Legia, Villa én Zrinjski. In het andere onderlinge duel in de poule wist Villa pas in minuut 94 af te rekenen met Zrinjski (1-0).

Jansen koos ervoor om geen wijzigingen in zijn opstelling door te voeren ten opzichte van het gewonnen duel met Fortuna Sittard (4-0). Mathew Ryan verdedigde het doel en zag een viermansdefensie voor zich, bestaande uit Yukinari Sugawara, Wouter Goes, Alexandre Penetra en David Møller Wolfe. Jordy Clasie en Sven Mijnans stonden achter Dani de Wit op het middenveld. Spits Vangelis Pavlidis werd op de vleugels bijgestaan door door Mayckel Lahdo (rechts) en Myron van Brederode (links).

In het door Poolse fans luidruchtige AFAS Stadion zorgden de bezoekers voor het eerste gevaar. Tomás Pekhart deed de bal in het net belanden, maar juichen kon de Tsjech niet: hij stond buitenspel. AZ had het niet makkelijk met de bezoekers, al werd het enkele malen dreigend via Van Brederode.

Halverwege de eerste helft was de eerste serieuze kans voor AZ een feit. Clasie gaf handig mee aan de mee opgekomen Møller Wolfe, die met links en van dichtbij stuitte op goalie Kacper Tobiasz. AZ leek steeds dichter bij de 1-0 te komen, maar net op de momenten dat de Alkmaarders dreigend leken te worden ontbrak het aan precisie of snelheid. Vlak voor rust probeerde Pavlidis het maar eens van afstand. De Griek zag Tobiasz te ver voor zijn doel staan, maar zijn poging ging over het doel.

Legia leek aan het begin van de tweede helft het initiatief te grijpen. De Polen probeerden via de zijkanten door te komen en daar leek AZ het lastig mee te hebben. Uit de eerste aanval van de Alkmaarders na de onderbreking was het plots raak. Van Brederode gaf na een mooie schijnbeweging voor bij de tweede paal, waar De Wit terugkopte op Pavlidis. De Griek troefde directe tegenstander Radovan Pankov af en tikte binnen: 1-0. Clasie probeerde van de score enkele minuten later van afstand te verdubbelen, maar dit keer had Tobiasz wel een antwoord.

Uit het niets kwam AZ, na ruim een uur spelen, in de problemen. Lahdo kwam te hoog in met zijn voet en raakte Yuri Ribeiro daarbij. De vleugelspeler werd met direct rood van het veld gestuurd. Ondanks de ondertalsituatie kwamen de manschappen van Jansen niet direct in de problemen. Wel besloot de trainer defensief te wisselen met het inbrengen van Denso Kasius voor Van Brederode, terwijl ook Bruno Martins Indi en Ibrahim Sadiq niet veel later werden gebracht. AZ kwam niet meer aan voetballen toe en moest enkele hachelijke momenten toestaan. De Noord-Hollanders hielden echter stand en schrijven zo hun eerste driepunter bij.

Aston Villa - Zrinjski Mostar 1-0

In de groep van AZ namen ook Aston Villa en Zrinjski het tegen elkaar op. De geweldige comeback van de Bosniërs gaf hen het nodige vertrouwen tegen de nummer vijf van de Premier League. Zo moest Emiliano Martínez knap redden op een poging van Nemanja Bilbija en schoot Mario Ticinovic over. Villa stelde bijzonder teleur en kwam pas vlak voor rust echt dicht bij een treffer, ware het niet dat de omhaal van Nicolò Zaniolo niet zuiver genoeg was.

Na rust dacht Villa een penalty te krijgen na vermeend hands van Slobodan Jakovljevic, maar na het zien van de beelden besloot de arbiter die in te trekken. Villa drong aan en loste twee schoten via Diego Carlos, maar de ploeg uit Birmingham kreeg het lange tijd maar niet voor elkaar Zrinjski op de knieën te krijgen. In minuut 94 was het alsnog raak voor the Villans. John McGinn werd gevonden in de zestien en kopte in de verre hoek raak: 1-0.