Paulo Dybala staat op shortlist en voert gesprekken met Turkse grootmacht

Galatasaray is in gesprek met Paulo Dybala over een mogelijke huurdeal, zo meldt Florian Plettenberg namens de Duitse tak van Sky Sport. De 31-jarige Argentijn van AS Roma staat hoog op de shortlist bij de Turkse topclub en moet de aanvalslinie van een nieuwe kwaliteitsimpuls voorzien.

“De gesprekken zijn gaande, maar Galatasaray heeft duidelijke grenzen aangegeven”, zo meldt Plettenberg. “De club wil niet tot het uiterste gaan om hem binnen te halen.”

Momenteel gaan de gesprekken met Roma in eerste instantie over een huurdeal, maar naar verluidt bekijkt de club ook andere opties. Bovendien is de situatie van Galatasaray ook zeer complex.

“Er moeten eerst andere buitenlandse spelers vertrekken bij Galatasaray, om weer nieuwe buitenlandse spelers aan te trekken. Dat blijft een cruciaal onderdeel in de onderhandelingen”, zo schrijft Plettenberg.

Een van die buitenlandse spelers die naar alle waarschijnlijkheid zal vertrekken in de komende transferperiode, is Hakim Ziyech. De linkspoot is ontevreden over zijn huidige situatie bij de club uit Istanbul en ligt bovendien in de clinch met trainer Okan Buruk.

“Galatasaray is voorbij voor mij. Ik wil hier niet spelen, ik vertrek in januari”, zo werd Ziyech geciteerd door journalist Haluk Yürekli. “Ik heb nog nooit een coach van zo'n laag niveau gezien als Okan Buruk. Het kan me niet zoveel schelen… Ik wil met rust gelaten worden, wat er ook gebeurt. Ik heb er spijt van dat ik hier ben gekomen.”

Bij Roma laat Dybala al tijden lang niet meer de magie zien die hij voorheen wel kon tonen. Dit seizoen kwam hij achttien keer in actie in alle competities. Daarin scoorde hij slechts twee maal. Transfermarkt schat zijn waarde nog in op acht miljoen euro. Dybala beschikt bij Roma nog over een contract tot medio 2025.