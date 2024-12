‘Paulo Dybala mogelijk slachtoffer van grote schoonmaak bij AS Roma’

De Friedkin Group wil de bezem door de selectie van AS Roma halen, zo schrijft La Gazzetta dello Sport. Zelfs sterspeler Paulo Dybala zou bij een passend bod mogen vertrekken uit Stadio Olimpico.

Dan en Ryan Friedkin, de Amerikaanse eigenaren van Roma, zijn helemaal klaar met de teleurstellende prestaties. De Italiaanse topclub staat na zestien competitiewedstrijden op de twaalfde plaats in de Serie A.

Europees gezien presteert Roma wisselvallig. Momenteel staat het elftal van trainer Claudio Ranieri (73) op de veertiende plaats in de Europa League, waardoor alles nog mogelijk is.

De Friedkin Group wil komende winter een grote schoonmaak houden in Rome. Diverse grote namen mogen daardoor vertrekken uit de Italiaanse hoofdstad.

De roze sportkrant weet dat Zeki Celik, Gianluca Mancini, Mario Hermoso, Nicola Zalewski, Leandro Paredes, Bryan Cristante, Lorenzo Pellegrini en Stephan El Shaarawy geld kunnen opleveren bij een goed bod.

Voor het juiste bedrag mogen deze spelers vertrekken, evenals Dybala. De Argentijn beschikt over een aflopend contract, waardoor een vertrek mogelijk is. Zalewski en Mats Hummels mogen net als Dybala vanaf 1 januari in gesprek met andere partijen.

De 22-jarige Zalewski werd afgelopen zomer nog gelinkt aan PSV, dat op zoek was naar een linksback. Het is onduidelijk of de Pool nog steeds op de radar staat in het Philips Stadion.