Patrick Vieira vertrekt plotseling bij Strasbourg en wordt mogelijk bondscoach

Aan het avontuur van Patrick Vieira bij RC Strasbourg is al na één seizoen een einde gekomen. De trainer heeft in onderling overleg met de clubleiding besloten op zoek te gaan naar iets nieuws. Mogelijk ligt zijn toekomst in de Verenigde Staten, waar hij wordt beschouwd als één van de kandidaten voor het bondscoachschap.

Vieira tekende vorig jaar zomer een driejarig contract bij Strasbourg. Onder leiding van de oud-middenvelder eindigde de club op de dertiende plaats in de Ligue 1, tien punten boven de degradatiestreep. Een teleurstellend resultaat voor de club die in handen is van BlueCo, waar Chelsea-eigenaar Todd Boehly mede-eigenaar van is.

"De hele club bedankt Patrick Vieira hartelijk voor zijn geweldige inzet", schrijft Strasbourg in een statement. "In een overgangsseizoen wist Patrick jonge talenten vooruit te helpen en vertoonde hij zowel op als buiten het veld altijd voorbeeldig gedrag."

Clubpresident Marc Keller is eveneens lovend over de Arsenal-legende. "We willen graag onze dankbaarheid uitspreken en Patrick bedanken voor het werk dat hij tijdens deze eerste fase van het project heeft verricht en we wensen hem veel succes in de toekomst. Hij zal altijd welkom zijn bij de club."

Wat de precieze reden van de breuk is, is vooralsnog onbekend. Mogelijk heeft het te maken met de interesse van de Amerikaanse voetbalbond (USSF). Vieira heeft al ervaring opgebouwd in de VS, waar hij tussen januari 2016 en juni 2018 aan het roer stond bij Major League Soccer-club New York City FC.

Fabrizio Romano meldt dat Vieira één van de namen is op het lijstje van de USSF. Er is momenteel geen sprake van serieuze onderhandelingen, maar de in Senegal geboren Fransman is wel onderwerp van gesprek.

De USSF zoekt naar een opvolger voor Gregg Berhalter, die ontslagen werd nadat hij er niet in slaagde Team USA door de groepsfase van de Copa América in eigen land te loodsen. Naast Vieira is ook Mauricio Pochettino één van de namen die besproken wordt. Jürgen Klopp bedankte eerder al vriendelijk voor de interesse.

