‘Patrick Vieira keert terug in Italiaanse Serie A voor vijfde klus als trainer’

Patrick Vieira begint deze week aan zijn klus als hoofdtrainer van Genoa, zo meldt transferjournalist Fabrizio Romano dinsdag. De 48-jarige Fransman keert daardoor terug in de competitie waarin hij als voetballer zeer succesvol was. In de Serie A speelde Vieira voor AC Milan, Juventus en Inter.

Bij Genoa wordt Vieira de opvolger van Alberto Gilardino, die spoedig op straat wordt gezet. De voormalig topspits van Italië was bijna twee jaar eindverantwoordelijke in Stadio Luigi Ferraris.

Onder leiding van Gilardino heeft Genoa het momenteel zwaar in de Serie A. Na twaalf wedstrijden is de zeventiende plaats een feit. I Rossoblu wisten slechts tien punten te verzamelen.

Bij Genoa gaat Vieira opnieuw samenwerken met Mario Balotelli (34), die eind oktober door Gilardino werd overtuigd om te tekenen. In hun gezamenlijke periode bij OGC Nice kregen Vieira (trainer) en Balotelli (speler) het meermaals aan de stok.

Eerder waren Vieira en Balotelli nog teamgenoten bij Inter en Manchester City. In totaal stonden ze in 44 officiële wedstrijden samen op het veld. Bij Genoa krijgt Vieira eveneens de leiding over voormalig Eredivisionisten Morten Thorsby en Gastón Pereiro.

Vieira vertrok begin deze zomer met wederzijds goedvinden bij RC Strasbourg. Sindsdien zit hij zonder club. Eerder stond de voormalig middenvelder aan het roer bij New York City, Nice en Crystal Palace.

Als speler werd Vieira liefst vijf keer landskampioen van Italië. Met Inter won hij ook de Coppa Italia en Supercoppa. In totaal speelde Vieira precies 100 wedstrijden in de Serie A, waarin hij goed was voor 11 doelpunten en 13 assists.