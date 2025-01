Patrick Kluivert krijgt bij Indonesië assistentie van nóg een Nederlander, die ook het beloftenelftal onder zijn hoede neemt

Gerald Vanenburg wordt de assistent van Patrick Kluivert bij Indonesië, zo maakt de bond vrijdagochtend bekend. De zestigjarige oud-aanvaller zal naast zijn rol als rechterhand van de bondscoach ook Indonesië Onder-23 onder zijn hoede nemen. Ook gaat hij nauw samenwerken met Indonesië Onder-20 en Onder-17.

Zo krijgt Kluivert er naast Denny Landzaat en Alex Pastoor nog een Nederlandse assistent bij. De bondscoach is blij met de komst van Vanenburg. “Zijn uitgebreide ervaring, zowel als speler en als coach, is een aanvulling voor de staf en zal bijdragen om het Indonesische voetbal naar een hoger niveau te tillen.”

“Samenwerken met gelijkgestemde collega's zoals Gerald is cruciaal om een gedeelde visie te bereiken”, aldus Kluivert.

Vanenburg moet zich met Indonesië Onder-23 plaatsen voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Mike Verweij meldt namens De Telegraaf dat de oud-voetballer ook nog een eigen assistent mag meenemen naar het beloftenelftal.

De 42-voudig international van het Nederlands elftal was als speler actief bij onder andere Ajax, PSV en FC Utrecht. In 2000 hing hij zijn voetbalschoenen aan de wilgen.

Vanenburg was na zijn actieve carrière onder meer werkzaam in de jeugdopleiding van PSV en Ajax. In 2023 vertrok hij bij de Amsterdammers. In de periode daarna werkte hij met Mohamed Ihattaren aan diens comeback in het profvoetbal.