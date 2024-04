Patrick Kluivert en Marco van Basten worden het niet eens over Brian Brobbey

Patrick Kluivert is enorm onder de indruk van Brian Brobbey. Te gast in het programma Rondo van Ziggo Sport legt de oud-Ajacied uit dat hij de huidige spits van Ajax een ‘superspits’ vindt, maar dat er nog wel ruimte is voor verbetering. Marco van Basten is minder enthousiast dan zijn tafelgenoot.

“Ik heb af en toe nog wel contact met Brobbey”, vertelt Kluivert. “Want ik vind hem gewoon echt een superspits. Voor Ajax is dat echt een hele goede spits. Ik was natuurlijk heel anders dan Brian. Maar ik denk dat hij op dit moment wel goud waard is voor Ajax.”

Van Basten, die zich al eerder opbouwend kritisch uitliet over Brobbey, kan zich niet helemaal vinden in de woorden van Kluivert. “Daar heeft hij gelijk in, dat hij goud waard is voor Ajax...”

“Maar om nou te zeggen dat hij een superspits is... als jij nou kijkt naar wat een spits van Ajax nodig heeft. Qua techniek, qua balbehandeling, qua samenspel”, vervolgt Van Basten.

“Dan vind ik hem in principe niet zo geweldig. Hij is niet zoals jij was of zoals andere spitsen waren. We zijn met z'n allen heel blij dat hij speelt, maar als je hem gaat ontleden zou hij eigenlijk nog beter moeten zijn, toch?”

“Ik begrijp wat je bedoelt”, reageert Kluivert. “De potentie is hoog. "Op dit moment laat hij goede dingen zien, maar er zijn ook dingen die beter kunnen. Hij moet meer een killer zijn voor het doel. Hoe hij is als aanspeelpunt, daar hoeven we niet aan te twijfelen. Maar de spelers om hem heen kunnen ook meer in dienst van hem spelen. Ik denk dat hij nog te veel zijn eigen kansen moet creëren”, besluit Kluivert.

Van Basten vindt dat Brobbey zich ook minder moet laten afleiden. “Hij laat zich veel te veel uit zijn spel halen door zijn tegenstanders. Hij moet zorgen dat hij niet iedere wedstrijd ruzie heeft.”

