Tegenvallende Memphis Depay krijgt er ook van langs in de Franse media

De Franse kranten zijn niet mild voor het Nederlands elftal na het 0-0 gelijkspel tegen Frankrijk in de poulefase van het EK. Er worden met name onvoldoendes uitgedeeld aan de aanvallers van Oranje, die in de Red Bull Arena in Leipzig weinig konden klaarspelen tegen de Franse verdediging.

Foot Mercato deelt een zware onvoldoende, een 3,5, uit aan Memphis Depay. Jeremie Frimpong (4) en Xavi Simons (4,5) komen er eveneens bekaaid af in de beoordeling van het Franse medium. "Een van de meest ervaren spelers in de selectie leverde een slechte wedstrijd af", zo wordt het optreden van Memphis beschreven.

"De voormalig aanvaller van Olympique Lyon verprutste diverse counters en dwong amper kansen af voor zijn elftal." Maxi Foot beoordeelt Memphis ook met een 3,5. "Depay viel al tegen in het duel met Polen en ook tegen Frankrijk was zijn niveau niet om over naar huis te schrijven. Fysiek kon hij niets inbrengen tegen de Franse verdediging."

MadeInFoot heeft voor Memphis ook niet meer dan een 3,5 als rapportcijfer. Frimpong (4) en Simons (4,5) maakten ook geen indruk in de Franse pers. Bart Verbruggen daarentegen wordt gezien als uitblinker en de doelman krijgt dan ook een 7.

Volgens L'Équipe was Antoine Griezmann de gevaarlijkste aanvaller aan Franse zijde. "Hij was net als zijn teamgenoten echter niet effectief genoeg. Oranje had voor een verrassing kunnen zorgen, ware het niet dat de goal van Xavi Simons werd afgekeurd wegens buitenspel van Denzel Dumfries. Griezmann was met name na rust de spil van alle Franse aanvallen."

Kylian Mbappé

De Franse krant trekt een opvallende conclusie over Kylian Mbappé, die 90 minuten op de bank zat. "In de laatste zes duels zonder Mbappé wist Frankrijk geen enkele keer te winnen." Zonder de sterspeler verloor de vice-wereldkampioen vier keer en werd twee keer gelijkgespeeld.

Volgens Le Soir was het duel van vrijdagavond veel meer in balans dan de voorgaande ontmoetingen tussen Oranje en Frankrijk. "Xavi Simons dacht de redder van Nederland te zijn met zijn goal in de 75ste minuut. Maar de aanvaller had geen rekening gehouden met de arbitrage in Leipzig. Het was zonder meer een controversiële beslissing."

Kanté

treurt om de gemiste kansen van de Fransen. Er wordt een vergelijking getrokken met 2018, toen Frankrijk zich tot wereldkampioen kroonde. "Het was wederom niet, maar daar zijnook niet voor in Duitsland. De Oranje-spelers zullen zonder twijfel nachtmerries krijgen van het Franse trio Rabiot-Tchouaméni-Kanté."

Met name Kanté wordt in Frankrijk overladen met complimenten. Le Figaro noemt de middenvelder 'Benjamin Button'. "Oranje had het helemaal gehad met zijn onophoudelijke loopwerk. Hij lijkt in Saudi-Arabië alleen maar jonger te worden." Le Parisien rept over een 'XXL-optreden' van Kanté.

Kanté is ook voor RMC Sport de absolute uitblinker van Frankrijk. "Hij was onvermoeibaar en leverde wederom een grootse wedstrijd af." Kanté werd door de UEFA uitgeroepen tot Man of the Match voor zijn optreden tegen het Nederlands elftal.

