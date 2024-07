Van der Meijde schiet uit slof na beslissing Koeman: ‘Gooi hem er f*cking eerder in!’

Niet iedereen was woensdagavond blij met Ronald Koemans wisselbeleid tijdens Nederland - Engeland (1-2 verlies). Onder hen Andy van der Meijde, die Brian Brobbey graag eerder had zien invallen. Op beelden is te zien hoe de oud-international flink tekeergaat op het moment dat Koeman besluit Brobbey in te brengen. "Gooi hem er f*cking eerder in, joh!", schreeuwt Van der Meijde naar het scherm.

Van der Meijde zag in een gezelschap met onder meer Royston Drenthe hoe Oranje in de slotfase onderuitging tegen de Engelsen en daardoor strandde in de halve finale. Vlak na de 1-2 gunde Koeman Brobbey zijn eerste speeltijd dit EK, in een ultieme poging het tij te keren.

Op dat moment tikte minuut 93 weg op de klok. Te laat, aldus Van der Meijde.

“Tjeeeeetje mina, wat een idioot joh.” pic.twitter.com/IcI2oPZDYQ — Skaffa Neres / Skaffa Verweij SZN????????? (@skaffa_neres) July 10, 2024

De oud-middenvelder had Brobbey graag eerder gezien, zo wordt duidelijk op de beelden. "Wat ga je Brobbey gunnen nu, dan?", foetert Van der Meijde richting het scherm. "Fucking hell. Gooi hem er fucking eerder in man! Tjeetje mina, wat een idioot, joh. Schijtlijers."

Brobbey kreeg uiteindelijk iets meer dan een minuut, waarin hij weinig uit kon richten. Sowieso beleefde de Ajacied al een weinig gelukkig EK.

Brobbey was vierde spits in de rangorde, waarin hij Memphis Depay, Wout Weghorst en Joshua Zirkzee voor zich moest dulden. Met name dat laatste stak bij Brobbey, daar Zirkzee aanvankelijk niet eens tot de EK-selectie behoorde.

Op beelden op de Oranje-socials was de normaal zo goedlachse Brobbey dan ook weinig met opgekrulde mondhoeken te bespeuren. Toch kreeg hij in tegenstelling tot vier teamgenoten nog wel speeltijd. Justin Bijlow, Ian Maatsen, Mark Flekken en Ryan Gravenberch bleven allen zonder minuten dit EK. Brobbey staat nu op drie interlands.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties