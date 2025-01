Patrick Kluivert door honderden uitzinnige fans ontvangen op vliegveld in Indonesië

Patrick Kluivert is zaterdag aangekomen in Indonesië. De 48-jarige Amsterdammer tekende deze week een contract tot eind 2027 bij de Indonesische bond en hoopt zich met het land te kwalificeren voor het WK van volgend jaar zomer. Op sociale media gaan zaterdag beelden rond van Kluivert op een vliegveld in Indonesië.

Te zien is hoe honderden fans een glimp proberen op te vangen van de topspits van weleer. Kluivert wordt bij Indonesië geassisteerd door landgenoten Alex Pastoor en Denny Landzaat. Er leek in een eerder stadium ook sprake te zijn van de komst van Louis van Gaal als technisch directeur, maar dat bericht bleek niet te kloppen.

In gesprek met De Telegraaf legde Kluivert al uit hoe Indonesië bij hem uitkwam. "Ik heb begrepen door een combinatie van mijn ervaring in het mondiale voetbal, mijn drive en mijn leiderschapskwaliteiten. Maar ook vanwege mijn ervaring bij de nationale ploegen van Curaçao en Kameroen (als assistent van Clarence Seedorf, red.) en als sportief directeur van Paris Saint-Germain en hoofd opleidingen van FC Barcelona."

"We willen ons kwalificeren voor het WK", sprak Kluivert uit, alvorens hij uitlegde hoe dit doel te realiseren valt. "Dat is in een groep met Japan, Australië, China, Saudi-Arabië en Bahrein niet eenvoudig, maar vier wedstrijden voor het einde hebben we plaatsing in eigen hand. We staan derde en moeten bij de eerste twee eindigen om een rechtstreeks ticket te bemachtigen. De nummers 3 en 4 blijven kans maken."