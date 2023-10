Pascal Jansen wijst basisdebutant aan als vervanger van geschorste Lahdo

Donderdag, 26 oktober 2023 om 17:30 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:38

De opstelling van AZ voor het Conference League-duel met Aston Villa is bekend. Trainer Pascal Jansen kan niet beschikken over de geschorste Mayckel Lahdo, die zijn plek op de rechtsbuitenpositie ziet worden ingenomen door Ibrahim Sadiq. De Nigeriaan maakt zijn basisdebuut voor de Alkmaarders. Het duel in het AFAS Stadion begint om 18:45 uur en is te zien op Veronica en ESPN 2.

Mathew Ryan verdedigt het Alkmaarse doel. De viermansverdediging bestaat uit Yukinari Sugawara, Riechedly Bazoer, Alexandre Penetra en David Møller Wolfe. Sven Mijnans en Jordy Clasie staan op het middenveld achter nummer 10 Dani de Wit. Spits Vangelis Pavlidis wordt geflankeerd door Sadiq (rechts) en Myron van Brederode (links).

AZ kent nationaal een nagenoeg voortreffelijk seizoen met 25 punten uit 9 duels. Internationaal loopt het met de ontsnapping tegen Brann Bergen, de nederlaag tegen Zrinjski Mostar (4-3) en de benauwde zege op Legia Warschau (1-0) een stuk moeizamer. Bovendien ontving Lahdo in het duel met de Polen een directe rode kaart.

Met Aston Villa treffen de Alkmaarders een tegenstander van formaat. “We kijken er vooral naar uit om ons te meten”, vertelde Jansen op de persconferentie. “Om te kijken of we kunnen competen met die gasten. Je ziet dat de handtekening van Emery steeds zichtbaarder wordt, nu hij zijn draai heeft gevonden.”

Alleen al de aanwezigheid van Villa-manager Unai Emery duidt erop dat AZ een zware wedstrijd kan verwachten. De 51-jarige Spanjaard won liefst viermaal de Europa League: drie keer met Sevilla, eenmaal met Villarreal. Onder leiding van Emery is Villa opgeklommen naar een keurige vijfde plaats in de Premier League.

In de Conference League wil het nog niet zo vlotten met een nederlaag tegen Legia (3-2) en een in blessuretijd behaalde thuiszege op Zrinjski (1-0). “Uitwedstrijden zijn altijd lastig”, blikte Emery vooruit. “We moeten proberen om dezelfde intensiteit en resultaten te behalen zoals we in thuiswedstrijden voor elkaar krijgen."

Opstelling AZ: Ryan; Sugawara, Bazoer, Penetra, Møller Wolfe; Mijnans, De Wit, Clasie; Sadiq, Pavlidis, Van Brederode.

Opstelling Aston Villa: Martínez; Cash, Diego Carlos, Lenglet, Digne; Tielemans, Kamara, Douglas Luiz; McGinn, Watkins, Bailey.