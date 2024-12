Pascal Jansen verwelkomt Champions League-winnaar bij Ferencváros

Naby Keïta gaat voor een jaar op huurbasis bij Ferencváros spelen, zo communiceert de Hongaarse recordkampioen via de officiële kanalen. Vervolgens heeft de club van trainer Pascal Jansen de optie om de 29-jarige middenvelder definitief over te nemen van Werder Bremen.

Bij Werder Bremen was Keïta al maanden persona non grata. Zijn laatste officiële wedstrijd dateert van 30 maart 2024, toen de Duitse middenmoter in eigen huis met 0-2 verloor van VfL Wolfsburg.

Keïta leefde in onmin met de clubleiding van Werder Bremen. Vorig seizoen weigerde hij na een reservebeurt om de teambus in te stappen, waarna hij direct uit de selectie werd gezet. In het beloftenelftal hield Keïta de afgelopen maanden zijn conditie op peil.

Ferencváros heeft de gewenste uitweg geboden. Ondanks Keïta’s gebrek aan wedstrijdritme ziet Jansen in hem een absolute versterking voor zijn selectie. Keïta moet zorgen voor meer controle op het middenveld.

Bij het grote publiek is Keïta vooral bekend door zijn tijd als speler van Liverpool. In juli 2018 betaalde de Engelse grootmacht liefst 60 miljoen euro om de rechtspoot los te weken bij RB Leipzig.

Keïta speelde meer dan honderd officiële wedstrijden namens Liverpool en won onder meer de Champions League met the Reds.

Ferencváros staat momenteel tweede in de Hongaarse OTP Bank Liga, met een punt minder dan koploper Puskás Academy, dat wel een wedstrijd meer heeft gespeeld. In de competitiefase van de Europa League staat Ferencváros elfde.