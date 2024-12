‘Pascal Jansen gaat speler die Liverpool 60 miljoen euro kostte naar Ferencváros halen’

Naby Keïta gaat Werder Bremen verlaten voor Ferencváros, zo meldt journalist Florian Plettenberg namens de Duitse tak van Sky Sport. Als alles goed verloopt zal de 29-jarige middenvelder zich in de komende dagen aan de recordkampioen van Hongarije binden.

Bij Werder Bremen is Keïta al maanden persona non grata. Zijn laatste officiële wedstrijd dateert van 30 maart 2024, toen de Duitse middenmoter in eigen huis met 0-2 verloor van VfL Wolfsburg.

Keïta leeft in onmin met de clubleiding van Werder Bremen. Vorig seizoen weigerde hij na een reservebeurt om de teambus in te stappen, waarna hij direct uit de selectie werd gezet. In het beloftenelftal houdt Keïta zijn conditie op peil.

Ondanks Keïta’s gebrek aan wedstrijdritme ziet Ferencváros-trainer Pascal Jansen in hem een absolute versterking voor zijn selectie. De 56-voudig international van Guinee moet dit weekend al naar Boedapest komen om de transfer af te ronden.

Werder Bremen heeft Keïta toestemming gegeven om af te reizen naar Hongarije. Het lijkt erop dat Ferencváros de ervaren controleur in eerste instantie gaat huren. In Bremen ligt Keïta nog tot medio 2026 vast.

Jansen wil een optie tot koop opnemen in het huurcontract met de Duitse club. Transfermarkt schat Keïta’s huidige marktwaarde op 1 miljoen euro. De Afrikaan moet nog wel een medische keuring ondergaan.

Bij het grote publiek is Keïta vooral bekend door zijn tijd als speler van Liverpool. In juli 2018 betaalde de Engelse grootmacht liefst 60 miljoen euro om de rechtspoot los te weken bij RB Leipzig. Keïta speelde meer dan honderd officiële wedstrijden namens Liverpool en won onder meer de Champions League met the Reds.