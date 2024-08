Parrott toont klasse met heerlijke lob in oefenduel AZ; direct rood voor Clasie

AZ heeft zijn laatste oefenwedstrijd voor de start van de Eredivisie in winst omgezet. De ploeg van trainer Maarten Martens versloeg Stoke City op Engelse bodem met 0-1. Troy Parrott was de matchwinner met een heerlijke lob. Jordy Clasie kreeg vlak na dat moment een directe rode kaart na een opstootje met Stoke-middenvelder Jordan Thompson, die ook moest vertrekken.

AZ begon met een sterke basiself. Jeroen Zoet stond onder de lat en zag met Seiya Maikuma, Wouter Goes, Bruno Martins Indi en David Møller Wolfe vier verdedigers voor zich staan. Clasie en Peer Koopmeiners vormden het blok op het middenveld achter Ibrahim Sadiq, Sven Mijnans en Myron van Brederode. Parrott was de spits.

Gek veel gebeurde er niet in de eerste helft, al kreeg AZ aan het einde daarvan een paar goede mogelijkheden. Een schot van Koopmeiners vloog net naast het doel van Viktor Johansson, die een minuut later opnieuw een Alkmaars schot naast zag gaan. Ditmaal was Sadiq de ongelukkige.

De tweede helft was amper drie minuten oud toen Parrott AZ op heerlijke wijze op voorsprong zette. De Ier kreeg de bal aangespeeld van Maikuma, keek op en verschalkte doelman Johansson met een heerlijke lob, die via de onderkant van de lat binnenviel: 0-1.

Zo liet Parrott, die met het vertrek van Vangelis Pavlidis grote schoenen te vullen heeft, andermaal zijn klasse zien in de voorbereiding. De van Tottenham Hotspur overgekomen spits kopte eerder fraai raak tegen Atalanta (2-2), terwijl hij een week daarvoor, tegen KV Kortrijk (3-0), ook al trefzeker was.

Opmerkelijk genoeg vielen er vlak na de treffer van Parrott twee rode kaarten. Clasie en Thompson kregen het met elkaar aan de stok en mochten beiden vroegtijdig douchen. Mijnans had daarna voor de 0-2 kunnen tekenen, ware het niet dat zijn poging net over vloog.

Stoke, waar Million Manhoef en Wouter Burger in de basis begonnen, kwam nog dichtbij via invaller Mehdi Léris. De Algerijn kopte echter over en miste zo de laatste Engelse kans. Zodoende wint AZ en tankt het vertrouwen richting de start van de Eredivisie. De Alkmaarders spelen hun eerste wedstrijd volgende week zaterdag, uit tegen Almere City.

