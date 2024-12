Paris Saint-Germain wint spektakelstuk van AS Monaco; Gianluigi Donnarumma zwaar gehavend na voet in gezicht

Paris Saint-Germain heeft woensdagavond in een spektakelstuk gewonnen van AS Monaco: 2-4. De Parijzenaren openden de score, daarna kwam Monaco op voorsprong, maar uiteindelijk trok PSG aan het langste eind. De voorsprong in de Ligue 1 van koploper PSG op nummer twee Olympique Marseille en nummer drie Monaco is nu liefst tien punten.

Normaal gesproken zou deze wedstrijd begin januari gespeeld worden. Maar aangezien PSG en Monaco dan al tegen elkaar spelen om de Trophée des Champions - de Franse Supercup - werd dit Ligue 1-duel enkele weken naar voren geschoven.

Monaco, zonder de geschorste Jordan Teze, kwam al vroeg goed weg, toen Achraf Hakimi de paal raakte. Na een kwartier moest Gianluigi Donnarumma het veld met een bloedend gezicht verlaten, nadat hij de noppen van Wilfried Singo in z’n gezicht had gekregen. De schade bij de Italiaanse doelman was achteraf goed zichtbaar.

Met Matvej Safonov voor hem onder de lat kwam PSG enkele minuten later op voorsprong. Hakimi legde de bal terug op Désiré Doué, die de trekker succesvol overhaalde: 0-1.

Vlak na rust kwam Monaco op gelijke hoogte. Marquinhos maakte hands in zijn eigen strafschopgebied, en Eliesse Ben Seghir benutte de toegekende penalty: 1-1. Enkele minuten later werd het ook nog 2-1, toen Breel Embolo een lage voorzet van Maghnes Akliouche binnentikte.

PSG moest weer aan de bak, en dat lukte. Ousmane Dembélé maakte de 2-2 uit de rebound, en Gonçalo Ramos kopte de 2-3 binnen uit een corner.

Monaco ging daarop op zoek naar de 3-3, en in de slotminuut profiteerde PSG van de ruimte die achterin ontstond bij de Monegasken. Dembélé werd weggestuurd en met een wippertje besliste hij het duel: 2-4.