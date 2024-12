Paris Saint-Germain wil Randal Kolo Muani verhuren met verplichte optie tot koop; twee geïnteresseerde clubs bekend

Randal Kolo Muani lijkt Paris Saint-Germain te gaan verlaten in januari, zo meldt Florian Plettenberg van Sky Sport. De 26-jarige spits is op een zijspoor beland en mag daarom op zoek naar een nieuwe werkgever. Zowel Tottenham Hotspur als RB Leipzig is geïnteresseerd.

Kolo Muani ontbrak tijdens de laatste twee competitieduels van PSG vóór de winterstop in de wedstrijdselectie van Luis Enrique. De 27-voudig international van Frankrijk komt dan ook niet langer meer voor in de plannen van de Spaanse trainer.

Kolo Muani kwam dit seizoen tot 453 minuten in het shirt van les Parisiens, verdeeld over 14 wedstrijden. Daarin was de rechtspoot goed voor twee doelpunten en één assist. De Fransman stond slechts twee keer in de basis.

PSG hoopt de aanvalsleider in januari van de hand te doen en zet in op een verhuurperiode met een verplichte optie tot koop. De kans is groot dat Kolo Muani naar de Premier League verkast, schrijft Plettenberg.

Het Liverpool van Arne Slot heeft informatie opgevraagd over de spits. Daar is het voorlopig ook bij gebleven. Manchester United houdt zijn situatie nauwlettend in de gaten, maar verwacht geen actie te ondernemen in de winterse window.

Momenteel worden Tottenham en Leipzig genoemd als twee potentiële nieuwe werkgevers, maar er zitten ook niet nader genoemde clubs op het vinkentouw voor Kolo Muani. De spits kwam in de zomer van 2023 voor 95 miljoen euro over van Eintracht Frankfurt, dat hem een jaar eerder transfervrij oppikte bij Nantes.

Daarmee is hij, na Neymar (222 miljoen) en Kylian Mbappé (180 miljoen), de duurste aankoop in de geschiedenis van PSG. Een groot succes werd het nooit voor Kolo Muani in de Franse hoofdstad. In totaal kwam hij tot 54 optredens voor les Parisiens, waarin hij 11 keer scoorde en 7 keer aangever was. Momenteel schat Transfermarkt zijn huidige waarde in op 30 miljoen euro.