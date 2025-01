Paris Saint-Germain verhuurt mega-aankoop Kolo Muani aan Europese grootmacht

Randal Kolo Muani gaat voor het eerst in zijn loopbaan in de Serie A aan de slag. De spits van Paris Saint-Germain wordt voor de rest van het seizoen verhuurd aan Juventus, dat geen optie tot koop heeft bedongen in de onderhandelingen.

Kolo Muani (26) moest het dit seizoen bij PSG voornamelijk stellen met invalbeurten en kwam in totaal tot slechts 453 speelminuten. Daarin noteerde de Fransman twee goals en één assist.

Kolo Muani speelde zijn laatste wedstrijd voor de Parijzenaren op 6 december, toen hij een klein half uurtje meedeed in de uitwedstrijd tegen AJ Auxerre (0-0). Sinds die wedstrijd heeft trainer Luis Enrique de spits niet meer opgenomen in zijn wedstrijdselectie.

Het was zodoende niet langer de vraag óf Kolo Muani zou vertrekken, maar naar welke club. In de afgelopen maand toonden meerdere clubs interesse, waaronder AS Monaco, Tottenham Hotspur en Manchester United.

Kolo Muani zette echter zijn zinnen op Juventus, al was het nog even de vraag of de huurtransfer door zou gaan. PSG had namelijk al het maximale aantal spelers verhuurd en dus moest de club spelers terughalen of definitief van de hand doen om Kolo Muani te kunnen verhuren.

Met de verkoop van Milan Skriniar aan Fenerbahçe en de verwachting dat Cher Ndours huurperiode bij Besiktas vroegtijdig wordt afgebroken, heeft de huurtransfer van Kolo Muani alsnog plaats kunnen vinden.

Juventus betaalt één miljoen euro aan huurkosten, en zou twee miljoen euro extra moeten betalen als de club aan bepaalde bonusvoorwaarden voldoet. Daarnaast betaalt Juventus 2,6 miljoen euro aan overige kosten.

Kolo Muani hoopt bij Juventus iets van zijn oude vorm te hervinden. De spits maakte in de zomer van 2022 de transfervrije overstap van FC Nantes naar Eintracht Frankfurt, waarvoor hij in zijn enige seizoen goed was voor 26 goals en 17 assists in 50 duels.

Dat geweldige moyenne deed PSG besluiten om in de zomer van 2023 95 miljoen euro neer te tellen voor de 27-voudig international. In Parijs heeft Kolo Muani zijn prijskaartje echter nog niet waargemaakt. In 54 duels noteerde hij 11 goals en 7 assists.