Paris Saint-Germain overtuigt en wint mede dankzij dubbelslag Barcola van Rennes

Paris Saint-Germain heeft vrijdagavond gedaan wat het moest doen in het eigen Parc des Princes. Dankzij treffers van Bradley Barcola (2) en Lee Kang-in was de ploeg van trainer Luis Enrique met 3-1 te sterk voor Stade Rennes. De hoofdstedelingen pakken zodoende een voorsprong van drie punten op Olympique Marseille en AS Monaco, al moeten die ploegen dit weekend nog wel in actie komen.

Paris Saint-Germain dacht al binnen vijf minuten op voorsprong te komen, toen aanvoerder Marquinhos op aangeven van Lucas Beraldo met een lage knal doel trof. Marquinhos bleek echter buitenspel te hebben gestaan. PSG bleef zoeken, en Ousmane Dembélé vond met zijn schot de handschoenen van Rennes-goalie Steve Mandanda.

PSG moest oppassen voor Rennes, dat er onder meer via Ludovic Blas gevaarlijk uitkwam, maar bleef zelf de ploeg met de meeste dreiging. Zo zag João Neves enkele pogingen gekraakt worden en had Dembélé zijn vizier niet helemaal op scherp staan.

Nadat Achraf Hakimi bovendien van dichtbij de lat trof, viel de treffer na een half uur alsnog. Dembélé gaf mee aan Barcola, die het leer met veel gevoel in de verre hoek achter de kansloze Mandanda plaatste: 1-0. PSG had Rennes bij de strot, maar verzuimde onder meer via Neves, Lee en Willian Pacho de voorsprong te vergroten.

De opluchting was dan ook groot toen Lee er na een klein uur spelen alsnog voor de 2-0 tekende. De Zuid-Koreaan kopte binnen, nadat Barcola zijn poging daarvoor tegen de paal zag belanden. Barcola zou toch nog zijn tweede van de avond maken, door in minuut 67 een splijtende pass van Hakimi tot assist te promoveren: 3-0.

Arnaud Kalimuendo bracht de spanning toch nog even terug, door een strafschop te benutten. Alidou Saidu dacht vlak voor tijd ook te scoren, maar zijn treffer werd afgekeurd wegens buitenspel. PSG kwam niet meer in de problemen en boekt een belangrijke zege.