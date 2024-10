Paris Saint-Germain maakt vier treffers en komt in punten gelijk met AS Monaco

Paris Saint-Germain heeft zaterdagavond zonder al te veel moeite afgerekend met RC Strasbourg. Dankzij treffers van Senny Mayulu, Marco Asensio, Bradley Barcola en Lee Kang-in werd het 4-2 in het Parc des Princes. PSG neemt de koppositie op basis van doelsaldo over van AS Monaco. Beide ploegen hebben twintig punten na acht duels.

De pas achttienjarige middenvelder Mayulu stal de show in de openingsfase, waarin hij eerst nog pech had toen zijn schot tegen de paal belandde. Nog voor de twintigste minuut had de Fransman zijn treffer alsnog te pakken. Mayulu schatte de pass van Barcola op waarde en ramde het leer in het dak van het doel: 1-0.

Onder meer Warren Zaïre-Emery en Asensio hadden de 2-0 op hun schoen, maar de volgende treffer zou pas na rust vallen. Nog geen twee minuten na de hervatting redde doelman Djordje Petrovic op een pegel van Desiré Doué, waarna de rebound een prooi was voor de alerte Asensio: 2-0.

Uit het niets kwam Strasbourg, waar Emanuel Emegha overigens basisklant was, terug in de wedstrijd. Sékou Mara was het alertst en schoot een afvallende bal binnen achter de kansloze Gianluigi Donnarumma: 2-1.

Lange tijd bleef het optimistische gevoel echter niet hangen bij de bezoekers. Barcola bevestigde zijn status als gevestigde naam en werkte de bal fraai binnen in de verre hoek: 3-1.

Vlak nadat Zaïre-Emery een treffer zag worden afgekeurd wegens buitenspel, was de vierde Parijse treffer alsnog een feit toen Lee een rebound binnentikte. Het slotakkoord werd gespeeld door Pape Daouda Diong, die daarmee een persoonlijk feestje kon vieren: 4-2.