Paris Saint-Germain maakt 50 miljoen euro over en heeft wonderkind binnen

Désiré Doué (19) heeft zich voor vijf seizoenen aan Paris Saint-Germain gebonden, zo maakt de Franse topclub zaterdag bekend via de officiële kanalen. De achttienjarige middenvelder annex buitenspeler komt voor 50 miljoen euro over van Stade Rennes. In Frankrijk staat Doué al jaren te boek als een groot talent.

De transfer van Doué hing al even in de lucht. PSG aasde al geruime tijd op de handtekening van de Franse jeugdinternational, die deze zomer deelnam aan de Olympische Spelen. Nu was Doué eindelijk in staat zijn transfer naar de hoofdstad af te ronden.

Doué debuteerde in 2022 op zeventienjarige leeftijd in het shirt van Stade Rennes. Voorlopig eindigt de teller op 76 officiële wedstrijden namens die club, waarin het toptalent goed was voor 8 doelpunten en 7 assists.

Transfermarkt schat de marktwaarde van Doué op zo’n 30 miljoen euro, maar volgens transferjournalist Fabrizio Romano zijn PSG en Stade Rennes overeengekomen over een pakketdeal die kan oplopen tot 50 miljoen euro.

Doué is de vierde topaankoop die PSG deze zomer doet. Doelman Matvey Safonov kwam voor 20 miljoen euro over van FK Krasnodar. Voor verdediger Willian Pacho betaalden les Parisiens 40 miljoen euro aan Eintracht Frankfurt. Tot slot werd wonderkind João Neves voor 60 miljoen euro overgenomen van Benfica.

PSG zag sterspeler Kylian Mbappé deze zomer vertrekken naar Real Madrid. Verder werd Hugo Ekitiké definitief verkocht aan Eintracht Frankfurt en liep doelman Keylor Navas uit zijn contract. Renato Sanches speelt dit seizoen op huurbasis bij Benfica.

Potentieel wereldtopper Doué arriveert in een toch al zeer talentvolle selectie van PSG. Onder meer Warren Zaïre-Emery (18), Gabriel Moscardo (18), Lucas Beraldo (20) en Bradley Barcola (21) stonden naast Neves (19) al onder contract in Parijs.