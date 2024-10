Paris Saint-Germain heeft geen enkele moeite met Marseille na vroege rode kaart Harit

Paris Saint-Germain heeft de wedstrijd tegen aartsrivaal Olympique Marseille overtuigend gewonnen. Mede door een vroege rode kaart voor Amine Harit stond het bij rust al 0-3 na treffers van João Neves, Bradley Barcola en een eigen goal van Leonardo Balerdi. Koploper PSG vergroot het gat met nummer drie Marseille naar zes punten en profiteert optimaal van de nederlaag van naaste achtervolger AS Monaco, eerder op de dag tegen OGC Nice (2-1).

PSG opende al in de zevende minuut de score in Stade Orange Vélodrome. Barcola gaf mee aan de opkomende Nuno Mendes, die voorgaf en zag dat Marseille-goalie Gerónimo Rulli weinig overtuigend ingreep. De ex-Ajacied tikte de bal voor de voeten van Neves, voor wie het een koud kunstje was om binnen te tikken: 0-1.

Het werd PSG in de twintigste minuut een stuk makkelijker gemaakt, toen Harit met hooggeheven been inkwam op Marquinhos. Scheidsrechter François Letexier was onverbiddelijk en stuurde de Marokkaan met een directe rode kaart van het veld.

Na nog geen half uur spelen verdubbelde PSG de voorsprong. Een voorzet van Achraf Hakimi was te scherp voor een teamgenoot en dus leek er niets aan de hand voor Marseille. Balerdi leek echter te twijfelen en punterde de bal in eigen doel achter de verbouwereerde Rulli: 0-2.

Vijf minuten voor rust kregen Marseille en zijn supporters een volgende tik te verwerken. Ousmane Dembélé zag zijn schot richting de verre hoek knap gekeerd worden door Rulli, die niet kon voorkomen dat de buitenspeler de bal terug in zijn voeten kreeg. Dembélé besloot de bal ditmaal voor te geven en stelde Barcola in staat bij de tweede paal binnen te schieten: 0-3.

Na rust kwam de spanning niet meer terug in de wedstrijd. PSG hield eenvoudig stand tegen die tien spelers van Marseille en hoefde zich niet bovenmatig in te spannen. Lilian Brassier kwam nog dicht bij de eretreffer voor Marseille, maar zijn kopbal vloog net over het doel van Gianluigi Donnarumma.