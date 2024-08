Panathinaikos presenteert kort voor tweeluik met Ajax speler met PSV-verleden Philipp Max

Philipp Max mag zich officieel speler van Panathinaikos noemen. De dertigjarige linksback uit Duitsland kwam zonder problemen door de keuring en tekende nadien een driejarig contract bij de Griekse topclub. Het is nog onbekend of Max wordt opgenomen in de wedstrijdselectie van Panathinaikos voor het duel met Ajax van donderdag in de derde voorronde van de Europa League.

Volgens de Duitse tak van Sky Sports maakt Panathinaikos een miljoen over naar Eintracht Frankfurt voor de transfer van Max. De ervaren vleugelverdediger, die anderhalf jaar actief was in Frankfurt, gaat bij zijn nieuwe werkgever het shirt met rugnummer 3 dragen.

"Panathinaikos kondigt de komst van Max via X op ludieke wijze aan. Dames en heren start uw motoren, Groene Max is hier", zo valt te lezen bij een foto waarop de aanwinst boven een snelle auto wordt afgebeeld.

Max komt bij de nummer vier van Griekenland van afgelopen seizoen terecht. Zijn debuut in de Griekse competitie volgt wellicht op 18 augustus. Panathinaikos opent die dag op eigen veld het nieuwe seizoen tegen Asteras Tripolis.

PSV

Max is geen onbekende voor voetballiefhebbers in Nederland. De Duitse linksback tekende medio 2020 bij PSV, dat tien miljoen euro betaalde aan FC Augsburg. Na 117 wedstrijden namens de Eindhovenaren toog Max in de winterstop van het seizoen 2022/23 naar Eintracht Frankfurt.

Na een succesvol halfjaar in Frankfurt besloot de clubleiding van Eintracht om Max definitief naar het Deutsche Bank Park te halen. PSV ontving een jaar geleden twee miljoen euro voor Max, die zijn loopbaan dus vervolgt bij Panathinaikos.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste Ajax-nieuws? Word nu lid van het Ajax Zone WhatsApp-kanaal!