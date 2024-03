Pak 50x je inzet als het Nederlands elftal vrijdag wint van Schotland!

Oranje staat vrijdagavond in een vriendschappelijke interland tegenover Schotland. Wint het elftal van bondscoach Ronald Koeman, of gaan de Schotten stunten? Win vijftig keer je inzet bij winst van Oranje. De maximale inzet bedraagt 1 euro, waarmee je in totaal 49 euro winst kan pakken.

Het EK komt steeds dichterbij voor het Nederlands elftal, dat als outsider wordt gezien wat betreft de eindzege in Duitsland. In aanloop naar EURO 2024 komt Oranje nog een paar keer in actie. Vrijdag wacht Schotland in de Johan Cruijff ArenA. Vier dagen later volgt de kraker tegen Duitsland in Frankfurt.

Wint Oranje van Schotland? Win vijftig keer je inzet bij winst van Nederland. De maximale inzet bedraagt 1 euro, waarmee je in totaal 49 euro winst kan pakken!

Ook Schotland is in voorbereiding op het EK in Duitsland. De Schotten komen in de groepsfase uit tegen het gastland, Zwitserland en Hongarije. Schotland behoort niet direct tot de favorieten, maar het elftal van bondscoach Steve Clarke zou maar zo kunnen verrassen op Duitse bodem.

Wint Nederland vrijdag van Schotland? Profiteer van de UniBoost!

Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+

Nederland - Schotland Winst Nederland Gelijkspel Winst Schotland Stem Nederland - Schotland Winst Nederland 86% Gelijkspel 0% Winst Schotland 14% Totaal aantal stemmen: 7 Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties