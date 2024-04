Pak 50x je inzet als Feyenoord en Ajax zondag allebei scoren!

Feyenoord krijgt zondag bezoek van Ajax. Pakken de Rotterdammers drie punten, of gaan de bezoekers uit Amsterdam er met de winst vandoor in De Kuip? Win vijftig keer je inzet bij goals van Feyenoord en Ajax. De maximale inzet bedraagt 1 euro, waarmee je in totaal 49 euro winst kan pakken.

Feyenoord aast op sportieve revanche, want donderdagavond werd slechts een punt (0-0) gepakt op bezoek bij hekkensluiter FC Volendam. Het elftal van trainer Arne Slot staat negen punten achter koploper PSV en met zes speelronden te gaan lijkt de titelstrijd in de Eredivisie wel beslist.

Scoren Feyenoord en Ajax allebei? Win vijftig keer je inzet bij een goal van Feyenoord en Ajax. De maximale inzet bedraagt 1 euro, waarmee je in totaal 49 euro winst kan pakken!

Ajax beleefde eveneens een teleurstellende donderdagavond. De nummer vijf leek te gaan winnen van Go Ahead Eagles, maar door een flater van doelman Diant Ramaj werden alsnog twee punten verspeeld: 1-1. Tijd om te treuren is er niet, want zondag wacht dus de kraker tegen Feyenoord.

Vinden Feyenoord en Ajax het net? Profiteer van de UniBoost!

Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+

Feyenoord - Ajax Winst Feyenoord Gelijkspel Winst Ajax Stem Feyenoord - Ajax Winst Feyenoord 25% Gelijkspel 12% Winst Ajax 62% Totaal aantal stemmen: 8 Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties