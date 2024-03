Pak 50x je inzet als Duitsland en het Nederlands elftal dinsdag scoren!

Oranje staat dinsdagavond in een vriendschappelijke interland tegenover Duitsland. Wint het elftal van bondscoach Ronald Koeman opnieuw, of is de winst voor onze sterke oosterburen? Win vijftig keer je inzet bij goals van Duitsland en Oranje. De maximale inzet bedraagt 1 euro, waarmee je in totaal 49 euro winst kan pakken.

Het EK komt steeds dichterbij voor het Nederlands elftal, dat als outsider wordt gezien wat betreft de eindzege in Duitsland deze zomer. Oranje maakte vrijdagavond tegen Schotland soms een kwetsbare indruk, maar wist desondanks met ruime cijfers te winnen: 4-0. Wat volgt is de ontmoeting met de sterke Duitsers.

Scoren Duitsland en Nederland allebei? Win vijftig keer je inzet bij een goal van Duitsland en Oranje. De maximale inzet bedraagt 1 euro, waarmee je in totaal 49 euro winst kan pakken!

Duitsland maakte zaterdagavond veel indruk in Lyon. Bondscoach Julian Nagelsmann zag zijn elftal al na 8 seconden (doelpunt Florian Wirtz) op voorsprong komen tegen Frankrijk. Kai Havertz bepaalde na rust de eindstand op 0-2. Een flinke opsteker voor de organisator van het aankomende EK.

Vinden Duitsland en het Nederlands elftal het net? Profiteer van de UniBoost!

Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+

Duitsland - Nederland Winst Duitsland Gelijkspel Winst Nederland Stem Duitsland - Nederland Winst Duitsland 44% Gelijkspel 22% Winst Nederland 33% Totaal aantal stemmen: 9 Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties