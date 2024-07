Maarten Paes ziet droom uitkomen en deelt binnenkort de kleedkamer met Lionel Messi en Luis Suárez

Nijmegenaar Maarten Paes is opgeroepen voor het duel tussen de MLS All Stars en Liga MX All Stars, zo maakt de Major League Soccer bekend via de officiële kanalen. De 26-jarige doelman van FC Dallas maakt daardoor deel uit van een behoorlijk prestigieus gezelschap.

De MLS All Stars, een mix van de beste voetballers uit de Amerikaanse competitie, nemen het op 25 juli op tegen de Liga MX All Stars, een mix van de beste voetballers uit de Mexicaanse competitie. Paes is een van de drie keepers die zich mag melden voor het duel in Columbus.

De Nederlandse jeugdinternational, die zijn interlands namens Indonesië wil gaan spelen, heeft in het keepersgilde behoorlijk wat concurrentie. Roman Bürki (St. Louis City) en Hugo Lloris (LAFC) zijn de andere keepers in de selectie van de MLS.

Van de opgeroepen verdedigers heeft Jordi Alba (Inter Miami) de bekendste naam. De boezemvriend van Messi, die jarenlang met de Argentijn bij FC Barcelona speelde, neemt deze zomer niet deel aan het EK. Voormalig PSV-target Miles Robinson (FC Cincinnati) mag zich eveneens laten zien.

Ook tussen de middenvelder bevinden zich twee Barcelona-vrienden van Messi. Riqui Puig (LA Galaxy) en Sergio Busquets (Inter Miami) zullen van de partij zijn in Columbus. Evenals Hector Herrera (Houston Dynamo FC) en voormalig wonderkind Ryan Gauld (Vancouver Whitecaps FC).

Voorin kan Messi gaan combineren met zijn maatje Luis Suárez (Inter Miami), Federico Bernardeschi (Toronto FC) en Christian Benteke (DC United.) Voor nu ligt zijn focus nog op de Copa América. De finale van dat toernooi wordt gespeeld op 15 juli. Tien dagen later zal Messi het opnemen tegen de LIGA MX All Stars.

