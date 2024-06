Ousmane Dembélé verrast met politiek statement op persconferentie Frankrijk

Ousmane Dembélé heeft het Franse volk opgeroepen te gaan stemmen bij de aankomende parlementsverkiezingen in Frankrijk. De aanvaller van Paris Saint-Germain geeft aan dat de politieke situatie in zijn land 'de alarmbellen heeft doen rinkelen' en dat hij en zijn teamgenoten van plan zijn hun stem uit te brengen.

Maandag verraste de Franse president Emmanuel Macron door nieuwe parlementsverkiezingen uit te schrijven. De timing van het besluit van Macron is controversieel, daar de concurrerende rechtse partij Rassemblement National (RN) van Marine Le Pen onlangs een grote zege boekte bij de EU-verkiezingen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

RN won de EU-verkiezingen met 31,4 procent van de stemmen. Macrons partij Renaissance behaalde 14,6 procent. Nog diezelfde avond kondigde Macron aan het parlement te ontbinden en nieuwe verkiezingen uit te schrijven, in een poging te voorkomen dat Le Pen en RN op termijn de regering gaan leiden. De positie van Macron als president staat daarbij overigens niet op het spel, schreef de NOS onlangs over de situatie in Frankrijk.

Het besluit van Macron heeft tot politieke onrust gezorgd in Frankrijk en Dembélé spoort zijn landgenoten dan ook aan om naar de stembureaus te gaan op 30 juni en 7 juli. "We moeten ons mobiliseren om naar buiten te komen en te stemmen", vertelde Dembélé.

"Ik denk dat de situatie in Frankrijk de alarmbellen heeft laten rinkelen. Iedereen moet zich verzamelen en samenkomen om te stemmen. Ik keek nog niet zo lang geleden naar het nieuws en zag dat één op de twee mensen in Frankrijk niet stemt, dus iedereen moet stemmen bij de parlementsverkiezingen."

Verkoudheidsvirus

Dembélé is met de nationale ploeg in Duitsland, waar de aanvaller zich met zijn teamgenoten voorbereidt op de start van het EK. De aanloop naar het toernooi loopt niet geheel vlekkeloos, daar er een verkoudheidsvirus heerst binnen de selectie. Zo had bondscoach Didier Deschamps 'een beetje koorts en hoofdpijn' en is ook Kingsley Coman aardig getroffen. De aanvaller bleef donderdagochtend binnen.

De Fransen gelden als een van de absolute topfavorieten om het toernooi te winnen en spelen maandag hun eerste duel, tegen Oostenrijk. Les Bleus nemen het op 21 juni op tegen Nederlands elftal, waarna de equipe van Deschamps de groepsfase op 25 juni afsluit tegen Polen.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties